Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Открытый запрос предложений на приобретение компьютерной техники для объекта "Капитальный ремонт столярного цеха №1 (инвентарный №0112231)"

    Открытый запрос предложений на приобретение компьютерной техники для объекта "Капитальный ремонт столярного цеха №1 (инвентарный №0112231)"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.09.2014 07:0022.09.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401516357Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение компьютерной техники на объект "Капитальный ремонт столярного цеха №1 (инвентарный №0112231)"г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401516357

    Уникальный номер закупки

    11

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений на приобретение компьютерной техники для объекта "Капитальный ремонт столярного цеха №1 (инвентарный №0112231)"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.09.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Приложение 3 Образцы форм основных документов

    Приложение 1 Техническое задание

    Приложение 4 Критерии оценки участников

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    Почтовый адрес

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Контактный телефон

    +7 3532 37-00-00

    Факс

    +7 3532 37-00-00

    Адрес электронной почты

    I.Ivanova@oren-vodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иванова Ирина Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41

    Закупки и тендеры Оренбургская Область

    Закупки и тендеры Компьютеры и периферийное оборудование

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение компьютерной техники на объект "Капитальный ремонт столярного цеха №1 (инвентарный №0112231)"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.09.2014 07:00 GMT +322.09.2014 07:0022.09.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401516357Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение компьютерной техники на объект "Капитальный ремонт столярного цеха №1 (инвентарный №0112231)"г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41

    Дата и время вскрытия заявок

    22.09.2014 07:0022.09.2014 07:0022.09.2014 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401516357Дата и время вскрытия заявок Приобретение компьютерной техники на объект "Капитальный ремонт столярного цеха №1 (инвентарный №0112231)"г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41

    Подведение итогов не позднее

    25.09.2014 08:0025.09.2014 08:0025.09.2014 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401516357Подведение итогов не позднее Приобретение компьютерной техники на объект "Капитальный ремонт столярного цеха №1 (инвентарный №0112231)"г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.09.201425.09.2014 08:0025.09.2014 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401516357Подведение итогов не позднее Приобретение компьютерной техники на объект "Капитальный ремонт столярного цеха №1 (инвентарный №0112231)"г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение компьютерной техники на объект "Капитальный ремонт столярного цеха №1 (инвентарный №0112231)"

    Начальная цена

    324 845,70

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    30.02

    Производство электронных вычислительных машин и прочего оборудования для обработки информации

    Документация лота

    Приложение 3 Образцы форм основных документов

    28.09.2016

    Приложение 1 Техническое задание

    28.09.2016

    Приложение 4 Критерии оценки участников

    28.09.2016

    Закупочная документация

    28.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    МОАУ СОШ № 65
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211076981
    Оказание услуг по организации питании обучающихся на 2022 год
    Оказание услуг по организации питании обучающихся на 2022 год
    592967
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    3 600 301
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    АО СИБИРСКОЕ ПГО
    Запрос предложений № 32211076972
    Выполнение лабораторных исследований геологических проб: пробирный анализ на золото
    Выполнение лабораторных исследований геологических проб: пробирный анализ на золото
    592959
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 06:00(GMT+03:00)
    1 306 560
    Лоты:
    1
    Регион:
    Красноярский край
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК
    Маркетинговые исследования № 32211029670
    Выбор исполнителя строительно-монтажных работ по созданию сети газораспределения (газопотребления) до точки (точек) подключения на границе земельного участка заявителей, заключивших с Заказчиком договоры о подключении (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения (газопотребления) с последующим благоустройством территории (далее – работа, работы) УР, г. Ижевск, мкр. Орловское
    Выбор исполнителя строительно-монтажных работ по созданию сети газораспределения ...
    585274
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 07:59(GMT+03:00)
    2 100 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Удмуртская республика
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    КУМЗ
    Запрос предложений № ГП225943
    ПК с процессором Intel Core i5 11400
    ПК с процессором Intel Core i5 11400
    592970
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК
    Маркетинговые исследования № 32211049397
    Выбор поставщика систем контроля загазованности
    Выбор поставщика систем контроля загазованности
    588708
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 07:59(GMT+03:00)
    1 243 429
    Лоты:
    1
    Регион:
    Удмуртская республика
    АО УК Аэропорты Регионов
    Запрос коммерческих условий № ГП225941
    0165/2022 Поставка сосисок вареных
    0165/2022 Поставка сосисок вареных
    592955
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос коммерческих условий
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    17.02.2022 06:00(GMT+03:00)
    3 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО ИЖСТАЛЬ
    Попозиционная № ГП213306
    электрооборудование под КР ст250 для ПАО "Ижсталь"
    электрооборудование под КР ст250 для ПАО "Ижсталь"
    587395
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Удмуртская республика
    ПАО ИЖСТАЛЬ
    Попозиционная № ГП213054
    электродвигатели 1 полугодие 2022 года для ПАО "Ижсталь"
    электродвигатели 1 полугодие 2022 года для ПАО "Ижсталь"
    586624
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Удмуртская республика
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить