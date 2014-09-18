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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП409210
Уникальный номер закупки
133
Наименование закупки
Закупка светотехнических материалов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.09.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Почтовый адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Контактный телефон
+7 495 599-47-18
Факс
+7 495 604-42-44
Адрес электронной почты
marina.g@uptk.tinso.ru
Ф.И.О. контактного лица
Городецкая Не указано
Место рассмотрения предложений
Одинцово
Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Светотехнические материалы
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.09.2014 14:00 GMT +318.09.2014 14:0018.09.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409210Дата и время окончания срока приема заявок Светотехнические материалыОдинцово
Дата и время вскрытия заявок
18.09.2014 14:0018.09.2014 14:0018.09.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409210Дата и время вскрытия заявок Светотехнические материалыОдинцово
Подведение итогов не позднее
22.09.2014 23:5922.09.2014 23:5922.09.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409210Подведение итогов не позднее Светотехнические материалыОдинцово
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Светотехнические материалы
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Поставка продукции в сентябре-октябре 2014 года (срок поставки в течение 20 рабочих дней после подписания Договора). Наличие сертификата соответствия, паспорта, руководства по эксплуатации. Доставка продукции за счет Поставщика, стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
по месту нахождения Заказчика, г. Одинцово, ул. Западная, д. 21, стр. 39Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Трансинжстрой
Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
G
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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