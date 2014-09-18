"Позиция 1" "Выпрямитель для питания контактной сети подземного электрифицированного транспорта В-ТПЕ-500-275. Входные параметры: Номинальное линейное напряжение, В 230 +10% - 5%. Номинальная частота сети, Гц 50 ± 2%. Число фаз питающей сети 3. Выходные параметры: Номинальный ток, А 500. Номинальное напряжение, В 275 +10% -15%. Номинальная мощность, кВт 137,5. К П Д в номинальном режиме при активной нагрузке, %, не менее 97. Коэффициент мощности, не менее 97. Коэффициент мощности, не менее 0,9. Цикличность. прерывания нагрузки, с, не более 0,2 . Время паузы в питании нагрузки, с, не более 0,01. Время паузы в питании нагрузки, с, не более 0,01. Время автоматического повторного включения сети после исчезновения утечки, с, не более 1. Размеры (высота x ширина x глубина), мм 1875 × 800 × 600. Масса, кг 280"

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