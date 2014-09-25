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Номер извещения
ГП409202
Уникальный номер закупки
б/н
Наименование закупки
Запрос предложений на заключение договора на проведение ремонта силовых сетей цеха № 33 и цеха № 34 ОАО "Ижорские заводы"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.09.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н,
Почтовый адрес
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н
Контактный телефон
+7 981 720-08-95
Факс
+7 812 322-87-87
Адрес электронной почты
Nataliya.Fedorovskaya@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Федоровская Наталия Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Запрос предложений на заключение договора на проведение ремонта силовых сетей в цехе № 33 и цехе № 34 ОАО "Ижорские заводы"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.09.2014 11:00 GMT +325.09.2014 11:0025.09.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409202Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на заключение договора на проведение ремонта силовых сетей в цехе № 33 и цехе № 34 ОАО "Ижорские заводы"Колпино
Дата и время вскрытия заявок
25.09.2014 11:0025.09.2014 11:0025.09.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409202Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на заключение договора на проведение ремонта силовых сетей в цехе № 33 и цехе № 34 ОАО "Ижорские заводы"Колпино
Подведение итогов не позднее
25.10.2014 11:0025.10.2014 11:0025.10.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409202Подведение итогов не позднее Запрос предложений на заключение договора на проведение ремонта силовых сетей в цехе № 33 и цехе № 34 ОАО "Ижорские заводы"Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений на заключение договора на проведение ремонта силовых сетей в цехе № 33 и цехе № 34 ОАО "Ижорские заводы"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно техническим заданиям
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Колпино, Ижорские заводыРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЖОРАРЕМСЕРВИС
Все закупки и тендеры ИЖОРАРЕМСЕРВИС
Адрес местонахождения
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н,
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н
Отсутствуют
D
Документация лота
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