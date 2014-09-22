Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка стоек приборных, столов и кресел

    Поставка стоек приборных, столов и кресел

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.09.2014 12:0022.09.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401509021Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стоек приборных, столов и креселНижний НовгородПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401509021

    Уникальный номер закупки

    332

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка стоек приборных, столов и кресел

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.09.2014 10:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Техническое задание

    Проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал открытого кционерного общества Корпорация космических систем специального назначения Комета - Конструкторское бюро измерительных приборов Квазар
    Все закупки и тендеры Филиал ОАО Корпорация Комета - КБ Квазар

    Юридический адрес

    115280, Российская Федерация, Москва, Велозаводская, 5

    Почтовый адрес

    603022, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Окский съезд, д.2А

    Контактный телефон

    +7 831 430-53-27

    Факс

    +7 831 430-53-27

    Адрес электронной почты

    oui@kvazar.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Работинский Александр Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская Область

    Закупки и тендеры Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области естественных и технических наук

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка стоек приборных, столов и кресел

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.09.2014 12:00 GMT +322.09.2014 12:0022.09.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401509021Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стоек приборных, столов и креселНижний Новгород

    Дата и время вскрытия заявок

    22.09.2014 13:0022.09.2014 13:0022.09.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401509021Дата и время вскрытия заявок Поставка стоек приборных, столов и креселНижний Новгород

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.09.201423.09.2014 12:0023.09.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401509021Подведение итогов не позднее Поставка стоек приборных, столов и креселНижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стоек приборных, столов и кресел

    Начальная цена

    281 750,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    54 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 174Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предоплата 50%
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал ОАО Корпорация Комета - КБ Квазар
    Все закупки и тендеры Филиал ОАО Корпорация Комета - КБ Квазар

    Адрес местонахождения

    115280, Российская Федерация, Москва, Велозаводская, 5

    603022, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Окский съезд, д.2А

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    73.1

    Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

    Документация лота

    Извещение

    28.09.2016

    Техническое задание

    28.09.2016

    Проект договора

    28.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка стоек приборных, столов и кресел"

    Кол-во: 54

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    МОАУ СОШ № 78
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211076920
    Оказание услуг по организации питании обучающихся на 2022 год
    Оказание услуг по организации питании обучающихся на 2022 год
    592963
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    5 592 688
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    МОАУ СОШ № 78
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211076918
    Оказание услуг по организации питании обучающихся на 2022 год
    Оказание услуг по организации питании обучающихся на 2022 год
    592960
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    1 683 236
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    УК КОЛМАР
    Попозиционная № ГП225822
    Плановое приобретение фильтров на 1-2 квартал 2022г., З/ч к технике CAT, KOMATSU, ATLAS COPCO, для ОГР АО "ГОК "Инаглинский", РПБК
    Плановое приобретение фильтров на 1-2 квартал 2022г., З/ч к технике CAT, KOMATSU, ATLAS COPCO,...
    592339
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП225934
    98/28.01.22/КО/Э Поставка трансиверов cisco
    98/28.01.22/КО/Э Поставка трансиверов cisco
    592957
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    327 018
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ПАО МЗИК
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211076885
    Поставка силового кабеля
    Поставка силового кабеля
    592949
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 06:00(GMT+03:00)
    2 124 269
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП225933
    99/28.01.22/КО/Э Поставка карбогидразида CAS 497-18-7
    99/28.01.22/КО/Э Поставка карбогидразида CAS 497-18-7
    592956
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    682 500
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    УК КОЛМАР
    Попозиционная № ГП225932
    Приобретение ручных инструментов для АО «ГОК «Инаглинский» по заявке № 39700
    Приобретение ручных инструментов для АО «ГОК «Инаглинский» по заявке № 39700
    592954
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 03:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Полотовая закупка № 32211076860
    Поставка металлопроката на 1 кв. 2022г.
    Поставка металлопроката на 1 кв. 2022г.
    592947
    Закупки корпоративных заказчиков
    Полотовая закупка
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    727 613
    Лоты:
    1
    Регион:
    Алтайский край
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить