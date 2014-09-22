www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31401509021
Уникальный номер закупки
332
Наименование закупки
Поставка стоек приборных, столов и кресел
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
12.09.2014 10:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115280, Российская Федерация, Москва, Велозаводская, 5
Почтовый адрес
603022, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Окский съезд, д.2А
Контактный телефон
+7 831 430-53-27
Факс
+7 831 430-53-27
Адрес электронной почты
oui@kvazar.nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Работинский Александр Николаевич
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
Закупки и тендеры Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области естественных и технических наук
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка стоек приборных, столов и кресел
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.09.2014 12:00 GMT +322.09.2014 12:0022.09.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401509021Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стоек приборных, столов и креселНижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
22.09.2014 13:0022.09.2014 13:0022.09.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401509021Дата и время вскрытия заявок Поставка стоек приборных, столов и креселНижний Новгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка стоек приборных, столов и кресел
Начальная цена
281 750,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
54 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 174Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Филиал ОАО Корпорация Комета - КБ Квазар
Все закупки и тендеры Филиал ОАО Корпорация Комета - КБ Квазар
Адрес местонахождения
115280, Российская Федерация, Москва, Велозаводская, 5
603022, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Окский съезд, д.2А
Отсутствуют
73.1
Кол-во: 54
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.