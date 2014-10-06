www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31401508868
Уникальный номер закупки
15-ОЗ/2014-ОАЭФ
Наименование закупки
На право заключения договора на поставку продуктов питания
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
12.09.2014 10:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Почтовый адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00
Факс
+7 495 609-52-13
Адрес электронной почты
i.minnikov@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Минников Иван Николаевич
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
На право заключения договора на поставку продуктов питания
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.10.2014 09:00 GMT +306.10.2014 09:0006.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401508868Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора на поставку продуктов питанияАдминистративные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
08.10.2014 09:0008.10.2014 09:0008.10.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401508868Дата окончания срока рассмотрения заявок На право заключения договора на поставку продуктов питанияАдминистративные округа г Москвы /
Дата и время проведения
10.10.2014 09:0010.10.2014 09:0010.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401508868Дата и время проведения На право заключения договора на поставку продуктов питанияАдминистративные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
дата не указанаEurope/MoscowПодведение итогов не позднее 31401508868Подведение итогов не позднее На право заключения договора на поставку продуктов питанияАдминистративные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора на поставку продуктов питания
Начальная цена
9 404 090,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
940 409,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
171 610 кг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва, Московская областьРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
Адрес местонахождения
191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,
191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н
Отсутствуют
51.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.