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    Главная / Торги / Поставка угля каменного марки ССПК

    Поставка угля каменного марки ССПК

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.09.2014 09:0022.09.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401508004Дата и время окончания срока приема заявок Договор на поставку угля каменного марки ССПК 111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, дом 53Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401508004

    Уникальный номер закупки

    0914-277

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка угля каменного марки ССПК

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.09.2014 05:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РОССИЙСКАЯ КОРПОРАЦИЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
    Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

    Юридический адрес

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    Почтовый адрес

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Контактный телефон

    +7 495 673-93-71

    Факс

    Адрес электронной почты

    martinenko@spacecorp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мартыненко Марина Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, дом 53

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и связанными продуктами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Договор на поставку угля каменного марки ССПК

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.09.2014 09:00 GMT +322.09.2014 09:0022.09.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401508004Дата и время окончания срока приема заявок Договор на поставку угля каменного марки ССПК 111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, дом 53

    Дата и время вскрытия заявок

    22.09.2014 09:0022.09.2014 09:0022.09.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401508004Дата и время вскрытия заявок Договор на поставку угля каменного марки ССПК 111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, дом 53

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.09.201429.09.2014 16:0029.09.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401508004Подведение итогов не позднее Договор на поставку угля каменного марки ССПК 111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, дом 53

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Договор на поставку угля каменного марки ССПК

    Начальная цена

    1 100 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    200 тонн

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Московская область, Волоколамский район, д. Анино, МикрорайонРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата осуществляется в течение 20 рабочих дней после получения Покупателем Товара и оригинала счета на оплату.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
    Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

    Адрес местонахождения

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.51

    Оптовая торговля топливом

    Документация лота

    Закупочная документация

    28.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка угля каменного марки ССПК "

    Кол-во: 200

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