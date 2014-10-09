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Номер извещения
ГП409200
Уникальный номер закупки
251-А-ВЦ
Наименование закупки
на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Свердловская область)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
11.09.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Почтовый адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00
Факс
+7 495 609-52-13
Адрес электронной почты
i.minnikov@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Минников Иван Николаевич
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
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На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Свердловская область)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.10.2014 11:00 GMT +309.10.2014 11:0009.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409200Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Свердловская область)Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
10.10.2014 11:0010.10.2014 11:0010.10.2014 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП409200Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Свердловская область)Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
14.10.2014 11:0014.10.2014 11:0014.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП409200Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Свердловская область)Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
15.10.2014 11:0015.10.2014 11:0015.10.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409200Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Свердловская область)Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Свердловская область)
Начальная цена
215,37
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
360 784,64 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1.1. – 1 669,50 кв.м. 1.2. – 2 035,00 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Первомайская, д. 29Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР
Адрес местонахождения
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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