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Номер извещения
31401507560
Уникальный номер закупки
103-АХД-2014
Наименование закупки
Выполнение ремонтных работ в помещении ФГУП «ЦНИИ ЭИСУ» и работ по разработке исполнительной документации (лоты 103-АХД-2014)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
11.09.2014 17:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123104, Москва, , Москва, Малая Бронная, 2/7, стр.1
Почтовый адрес
123104, Москва, , Москва, Малая Бронная, 2/7, стр.1
Контактный телефон
+7 495 539-22-49
Факс
+7 495 690-44-45
Адрес электронной почты
torgi@cniieisu.ru
Ф.И.О. контактного лица
Грачев Александр Николаевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение ремонтных работ в помещении ФГУП «ЦНИИ ЭИСУ» и работ по разработке исполнительной документации (лот № 103.1-АХД-2014)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.09.2014 09:00 GMT +317.09.2014 09:0017.09.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401507560Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение ремонтных работ в помещении ФГУП «ЦНИИ ЭИСУ» и работ по разработке исполнительной документации (лот № 103.1-АХД-2014)Москва
Дата и время вскрытия заявок
17.09.2014 09:0017.09.2014 09:0017.09.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401507560Дата и время вскрытия заявок Выполнение ремонтных работ в помещении ФГУП «ЦНИИ ЭИСУ» и работ по разработке исполнительной документации (лот № 103.1-АХД-2014)Москва
Подведение итогов не позднее
17.09.2014 11:0017.09.2014 11:0017.09.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401507560Подведение итогов не позднее Выполнение ремонтных работ в помещении ФГУП «ЦНИИ ЭИСУ» и работ по разработке исполнительной документации (лот № 103.1-АХД-2014)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение ремонтных работ в помещении ФГУП «ЦНИИ ЭИСУ» и работ по разработке исполнительной документации (лот № 103.1-АХД-2014)
Начальная цена
2 588 937,77
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В объеме согласно техническому заданию (приложение № 2 к документации о закупке) и проекту договора (приложение № 7 к документации о закупке)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Лот № 103.1-АХД-2014: 123104, г. Москва, ул. Малая Бронная, д. 2/7, стр. 1.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП ЦНИИ ЭИСУ
Все закупки и тендеры ФГУП ЦНИИ ЭИСУ
Адрес местонахождения
123104, Москва, , Москва, Малая Бронная, 2/7, стр.1
Отсутствуют
45.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Выполнение ремонтных работ в помещении ФГУП «ЦНИИ ЭИСУ» и работ по разработке исполнительной документации (лот № 103.2-АХД-2014)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.09.2014 09:00 GMT +317.09.2014 09:0017.09.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401507560Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение ремонтных работ в помещении ФГУП «ЦНИИ ЭИСУ» и работ по разработке исполнительной документации (лот № 103.2-АХД-2014) Москва
Дата и время вскрытия заявок
17.09.2014 09:0017.09.2014 09:0017.09.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401507560Дата и время вскрытия заявок Выполнение ремонтных работ в помещении ФГУП «ЦНИИ ЭИСУ» и работ по разработке исполнительной документации (лот № 103.2-АХД-2014) Москва
Подведение итогов не позднее
17.09.2014 11:0017.09.2014 11:0017.09.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401507560Подведение итогов не позднее Выполнение ремонтных работ в помещении ФГУП «ЦНИИ ЭИСУ» и работ по разработке исполнительной документации (лот № 103.2-АХД-2014) Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение ремонтных работ в помещении ФГУП «ЦНИИ ЭИСУ» и работ по разработке исполнительной документации (лот № 103.2-АХД-2014)
Начальная цена
1 251 102,36
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В объеме согласно техническому заданию (приложение № 2 к документации о закупке) и проекту договора (приложение № 7 к документации о закупке)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Лот № 103.2-АХД-2014: 109316, г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 2.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП ЦНИИ ЭИСУ
Все закупки и тендеры ФГУП ЦНИИ ЭИСУ
Адрес местонахождения
123104, Москва, , Москва, Малая Бронная, 2/7, стр.1
Отсутствуют
45.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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