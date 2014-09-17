поставка продуктов питания (молоко и молочная продукция) в ассортименте

Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Склад – г. Ростов-на-Дону, ул. Оганова, д.33;Столовая – г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д.53/43;Буфет столовой - г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д.53/43;Кафе - г. Ростов-на-Дону, ул. Оганова, д.3;Буфет № 15- г. Ростов-на-Дону, ул. Оганова, д.3;Магазин № 17 – г. Ростов-на-Дону, пр. Семашко, д.89;Магазин № 30 – г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская,д.97;Магазин № 32 – г. Ростов-на-Дону, ул. Дачная, д.10;Магазин № 36 - г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, ул. Юфимцева, пер. Соборный (вч 4-5,19);Магазин № 12 – г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская /пр. Соколова, д. 97/66;Буфет № 12 – г. Ростов-на-Дону, ул. Дачная, д.10;Буфет № 16 – г. Ростов-на-Дону, ул. Оганова, д.33;Буфет № 5 – г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д.97;Чайная № 10 – Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, ул. Садовая, д. 22;Чайная № 14 – Ростовская область, Аксайский район, п. Рассвет, ул. Дорожная, д.3;Чайная № 18 – Ростовская область, Аксайский район, п. Степной, ул. Звездная, д.1;Чайная № 19 – Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Атаманская/пр. Платовский, д.36/45.Рассчитать логистику >