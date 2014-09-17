www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31401507288
Уникальный номер закупки
163/2014
Наименование закупки
поставка продуктов питания (молоко и молочная продукция) в ассортименте
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
11.09.2014 16:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
Почтовый адрес
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33
Контактный телефон
+7 863 210-15-61
Факс
+7 863 210-15-57
Адрес электронной почты
zakupki@ut-uvo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тишин Игорь Викторович
Место рассмотрения предложений
Ростов-на-Дону
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка продуктов питания (молоко и молочная продукция) в ассортименте
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.09.2014 14:00 GMT +317.09.2014 14:0017.09.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401507288Дата и время окончания срока приема заявок поставка продуктов питания (молоко и молочная продукция) в ассортиментеРостов-на-Дону
Дата и время вскрытия заявок
17.09.2014 14:0017.09.2014 14:0017.09.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401507288Дата и время вскрытия заявок поставка продуктов питания (молоко и молочная продукция) в ассортиментеРостов-на-Дону
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка продуктов питания (молоко и молочная продукция) в ассортименте
Начальная цена
1 364 832,36
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
46040 шт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Склад – г. Ростов-на-Дону, ул. Оганова, д.33;Столовая – г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д.53/43;Буфет столовой - г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д.53/43;Кафе - г. Ростов-на-Дону, ул. Оганова, д.3;Буфет № 15- г. Ростов-на-Дону, ул. Оганова, д.3;Магазин № 17 – г. Ростов-на-Дону, пр. Семашко, д.89;Магазин № 30 – г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская,д.97;Магазин № 32 – г. Ростов-на-Дону, ул. Дачная, д.10;Магазин № 36 - г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, ул. Юфимцева, пер. Соборный (вч 4-5,19);Магазин № 12 – г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская /пр. Соколова, д. 97/66;Буфет № 12 – г. Ростов-на-Дону, ул. Дачная, д.10;Буфет № 16 – г. Ростов-на-Дону, ул. Оганова, д.33;Буфет № 5 – г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д.97;Чайная № 10 – Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, ул. Садовая, д. 22;Чайная № 14 – Ростовская область, Аксайский район, п. Рассвет, ул. Дорожная, д.3;Чайная № 18 – Ростовская область, Аксайский район, п. Степной, ул. Звездная, д.1;Чайная № 19 – Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Атаманская/пр. Платовский, д.36/45.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АОВОЕНТОРГ-ЮГ
Все закупки и тендеры АОВОЕНТОРГ-ЮГ
Адрес местонахождения
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33
Отсутствуют
15.51.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.