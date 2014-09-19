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    Главная / Торги / Открытый запрос предложений на поставку фасонных частей стальных на объект «Капитальный ремонт водовода по ул. Терешковой от ул. Шевченко до ул. Сухарева в г. Оренбурге. Участок от КП1 до ВК8» для нужд ООО «Оренбург Водоканал».

    Открытый запрос предложений на поставку фасонных частей стальных на объект «Капитальный ремонт водовода по ул. Терешковой от ул. Шевченко до ул. Сухарева в г. Оренбурге. Участок от КП1 до ВК8» для нужд ООО «Оренбург Водоканал».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.09.2014 07:0019.09.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401508272Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фасонных частей стальных на объект «Капитальный ремонт водовода по ул. Терешковой от ул. Шевченко до ул. Сухарева в г. Оренбурге. Участок от КП1 до ВК8» для нужд ООО «Оренбург Водоканал».Оренбург, ул. Потехина, д. 41Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401508272

    Уникальный номер закупки

    10

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений на поставку фасонных частей стальных на объект «Капитальный ремонт водовода по ул. Терешковой от ул. Шевченко до ул. Сухарева в г. Оренбурге. Участок от КП1 до ВК8» для нужд ООО «Оренбург Водоканал».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.09.2014 08:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение 1 Техническое задания

    Приложение 4 Критерии оценки

    закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    Почтовый адрес

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Контактный телефон

    +7 3532 37-00-00

    Факс

    +7 3532 37-00-00

    Адрес электронной почты

    I.Ivanova@oren-vodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иванова Ирина Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Оренбург, ул. Потехина, д. 41

    Закупки и тендеры Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка фасонных частей стальных на объект «Капитальный ремонт водовода по ул. Терешковой от ул. Шевченко до ул. Сухарева в г. Оренбурге. Участок от КП1 до ВК8» для нужд ООО «Оренбург Водоканал».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.09.2014 07:00 GMT +319.09.2014 07:0019.09.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401508272Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фасонных частей стальных на объект «Капитальный ремонт водовода по ул. Терешковой от ул. Шевченко до ул. Сухарева в г. Оренбурге. Участок от КП1 до ВК8» для нужд ООО «Оренбург Водоканал».Оренбург, ул. Потехина, д. 41

    Дата и время вскрытия заявок

    19.09.2014 07:0019.09.2014 07:0019.09.2014 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401508272Дата и время вскрытия заявок Поставка фасонных частей стальных на объект «Капитальный ремонт водовода по ул. Терешковой от ул. Шевченко до ул. Сухарева в г. Оренбурге. Участок от КП1 до ВК8» для нужд ООО «Оренбург Водоканал».Оренбург, ул. Потехина, д. 41

    Подведение итогов не позднее

    25.09.2014 08:0025.09.2014 08:0025.09.2014 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401508272Подведение итогов не позднее Поставка фасонных частей стальных на объект «Капитальный ремонт водовода по ул. Терешковой от ул. Шевченко до ул. Сухарева в г. Оренбурге. Участок от КП1 до ВК8» для нужд ООО «Оренбург Водоканал».Оренбург, ул. Потехина, д. 41

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.09.201425.09.2014 08:0025.09.2014 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401508272Подведение итогов не позднее Поставка фасонных частей стальных на объект «Капитальный ремонт водовода по ул. Терешковой от ул. Шевченко до ул. Сухарева в г. Оренбурге. Участок от КП1 до ВК8» для нужд ООО «Оренбург Водоканал».Оренбург, ул. Потехина, д. 41

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фасонных частей стальных на объект «Капитальный ремонт водовода по ул. Терешковой от ул. Шевченко до ул. Сухарева в г. Оренбурге. Участок от КП1 до ВК8» для нужд ООО «Оренбург Водоканал».

    Начальная цена

    744 332,81

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    27.22

    Производство стальных труб и фитингов

    Документация лота

    Приложение 1 Техническое задания

    29.09.2016

    Приложение 4 Критерии оценки

    29.09.2016

    закупочная документация

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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