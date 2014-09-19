Открытый запрос предложений на поставку фасонных частей стальных на объект «Капитальный ремонт водовода по ул. Терешковой от ул. Шевченко до ул. Сухарева в г. Оренбурге. Участок от КП1 до ВК8» для нужд ООО «Оренбург Водоканал».

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31401508272 Уникальный номер закупки 10 Номер закупки Наименование закупки Открытый запрос предложений на поставку фасонных частей стальных на объект «Капитальный ремонт водовода по ул. Терешковой от ул. Шевченко до ул. Сухарева в г. Оренбурге. Участок от КП1 до ВК8» для нужд ООО «Оренбург Водоканал». Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ Юридический адрес 460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41, Почтовый адрес 460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41 Контактный телефон +7 3532 37-00-00 Факс +7 3532 37-00-00 Адрес электронной почты I.Ivanova@oren-vodokanal.ru Ф.И.О. контактного лица Иванова Ирина Валерьевна Место рассмотрения предложений Оренбург, ул. Потехина, д. 41 Закупки и тендеры Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные Ключевые слова: ремонт

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