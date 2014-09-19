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Номер извещения
ГП409196
Уникальный номер закупки
1
Наименование закупки
Оказание клининговых услуг на объекте Заказчика № 228 ООО "М. видео Менеджмент" г.Ханты-Мансийск.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
11.09.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
105066, Российская Федерация, Москва, ул. Красносельская Нижн, д. 40/12 корп. 20
Почтовый адрес
105066, Российская Федерация, Москва, ул. Красносельская Нижн, д. 40/12 корп. 20
Контактный телефон
+7 495 644-28-48
Факс
+7 495 644-28-48
Адрес электронной почты
Roman.Nail@mvideo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Наил Не указано
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание клининговых услуг на объекте Заказчика № 228 ООО "М. видео Менеджмент" г.Ханты-Мансийск.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание клининговых услуг на объекте Заказчика № 228 ООО "М. видео Менеджмент" г.Ханты-Мансийск.
Начальная цена
37,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Общая площадь объекта – 1883 м.кв. Согласно закупочной документации (приглашение на участие).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документации (приглашение на участие).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
М.видео Менеджмент
Все закупки и тендеры М.видео Менеджмент
Адрес местонахождения
105066, Российская Федерация, Москва, ул. Красносельская Нижн, д. 40/12 корп. 20
Наименование заказчика
М.видео Менеджмент
Все закупки и тендеры М.видео Менеджмент
Адрес местонахождения
105066, Российская Федерация, Москва, ул. Красносельская Нижн, д. 40/12 корп. 20
Отсутствуют
OA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1883
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