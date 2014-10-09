www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП409193
Уникальный номер закупки
461
Наименование закупки
461/2014 Поставка рабочей станции регистрации пассажиров (сертифицированная для работы в SITA CUTE)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
10.09.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115054, Российская Федерация, Москва, Валовая, 26
Почтовый адрес
620025, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Спутников, 6
Контактный телефон
+7 343 345-39-10
Факс
+7 343 345-36-25
Адрес электронной почты
zakupki@ar-management.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ведрова Полина Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
461/2014 Поставка рабочей станции регистрации пассажиров (сертифицированная для работы в SITA CUTE)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.10.2014 09:00 GMT +309.10.2014 09:0009.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409193Дата и время окончания срока приема заявок 461/2014 Поставка рабочей станции регистрации пассажиров (сертифицированная для работы в SITA CUTE)Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
09.10.2014 09:0009.10.2014 09:0009.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409193Дата и время вскрытия заявок 461/2014 Поставка рабочей станции регистрации пассажиров (сертифицированная для работы в SITA CUTE)Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
06.11.2014 13:0006.11.2014 13:0006.11.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409193Подведение итогов не позднее 461/2014 Поставка рабочей станции регистрации пассажиров (сертифицированная для работы в SITA CUTE)Екатеринбург
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
461/2014 Поставка рабочей станции регистрации пассажиров (сертифицированная для работы в SITA CUTE)
Начальная цена
4 900 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ОАО «Международный аэропорт «Курумоч», 443901, г. Самара, Аэропорт, склад СМТСРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
Отсутствуют
32
Документация лота
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.