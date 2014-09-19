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    Главная / Торги / Поставка продуктов питания

    Поставка продуктов питания

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.09.2014 12:0019.09.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401507517Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питанияг. Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401507517

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка продуктов питания

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.09.2014 17:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение №1 к Техническому заданию

    Котировочная документация 133-ЭЗК2014

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД

    Юридический адрес

    191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,

    Почтовый адрес

    191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н

    Контактный телефон

    +7 812 429-49-24 доб. 225

    Факс

    +7 812 429-49-24

    Адрес электронной почты

    zakupki-zvo@oaovoentorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пронина Мария Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка продуктов питания

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.09.2014 12:00 GMT +319.09.2014 12:0019.09.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401507517Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питанияг. Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    19.09.2014 12:0019.09.2014 12:0019.09.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401507517Дата и время вскрытия заявок Поставка продуктов питанияг. Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.09.201423.09.2014 12:0023.09.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401507517Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питанияг. Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продуктов питания

    Начальная цена

    2 796 392,74

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    279 639,27 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    279 639,27

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    МО, г. Балашиха-11, ул Карбышева, д.8; МО, Ногинский район, д. Соколово, г. Москва, Большой Козловский переулок, дом 6; г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 82/34, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 152 корпус 7 а., г. Москва, ул.Знаменка, д.19 Иные сведения о закупке находятся в Котировочной документации, являющейся неотъемлемой частью Извещения.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата Товара осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 дней после поставки товара и представления заказчику счета, счет-фактуры, товарной накладной (ТОРГ-12) Иные сведения о закупке находятся в Котировочной документации, являющейся неотъемлемой частью Извещения.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД

    Адрес местонахождения

    191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,

    191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.38

    Оптовая торговля прочими пищевыми продуктами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка продуктов питания"

    Кол-во: 3770

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