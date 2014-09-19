Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

МО, г. Балашиха-11, ул Карбышева, д.8; МО, Ногинский район, д. Соколово, г. Москва, Большой Козловский переулок, дом 6; г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 82/34, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 152 корпус 7 а., г. Москва, ул.Знаменка, д.19 Иные сведения о закупке находятся в Котировочной документации, являющейся неотъемлемой частью Извещения.Рассчитать логистику >