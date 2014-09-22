Поставка электрорадиоизделий иностранного производства (0914-271)

Маркетинговое исследование в электронной форме на разработку проектно-сметной документации в рамках ИПЗП по мероприятию: «Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и к централизованной системе водоотведения жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения поз. 2, 3, 4, 5 по адресу: г. Воронеж, ул. Серова, 8, ул. Ленинградская, 20, 24, 26, 28, 28а, 30, 30а, Ленинский проспект, 104/3»