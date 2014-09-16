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Номер извещения
31401504903
Уникальный номер закупки
2
Наименование закупки
Выбор поставщика воды питьевой артезианской
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
11.09.2014 10:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
664081, Иркутская область, , Иркутск, ул. Станиславского, 2
Почтовый адрес
664081, Иркутская область, , Иркутск, ул. Станиславского, 2
Контактный телефон
+7 902 516-80-62
Факс
+7 3952 21-47-99
Адрес электронной почты
kazankova_va@irkvkx.ru
Ф.И.О. контактного лица
Казанкова Виктория Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Иркутск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка воды питьевой артезианской
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.09.2014 07:00 GMT +316.09.2014 07:0016.09.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401504903Дата и время окончания срока приема заявок Поставка воды питьевой артезианскойИркутск
Дата и время вскрытия заявок
16.09.2014 09:0016.09.2014 09:0016.09.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401504903Дата и время вскрытия заявок Поставка воды питьевой артезианскойИркутск
Подведение итогов не позднее
17.09.2014 09:3017.09.2014 09:3017.09.2014 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401504903Подведение итогов не позднее Поставка воды питьевой артезианскойИркутск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка воды питьевой артезианской
Начальная цена
1 361 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Вода артезианская питьевая, бутыль объемом 18,9 л - 1200 бутылейВода артезианская питьевая, бутыль объемом 5л- 2 256 бутылейВода артезианская питьевая, бутыль объемом 1,25л – 64 526 бутылейВода артезианская питьевая, бутыль объемом 1,5л – 1 728 бутылей
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место поставки – г. Иркутск, ул. Станиславского, 2.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МУП «Водоканал» г. Иркутска
Все закупки и тендеры МУП «Водоканал» г. Иркутска
Адрес местонахождения
664081, Иркутская область, , Иркутск, ул. Станиславского, 2
Отсутствуют
41
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