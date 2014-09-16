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    Главная / Торги / Выбор поставщика воды питьевой артезианской

    Выбор поставщика воды питьевой артезианской

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.09.2014 07:0016.09.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401504903Дата и время окончания срока приема заявок Поставка воды питьевой артезианскойИркутскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401504903

    Уникальный номер закупки

    2

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выбор поставщика воды питьевой артезианской

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.09.2014 10:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Документация

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» г. Иркутска
    Все закупки и тендеры МУП «Водоканал» г. Иркутска

    Юридический адрес

    664081, Иркутская область, , Иркутск, ул. Станиславского, 2

    Почтовый адрес

    664081, Иркутская область, , Иркутск, ул. Станиславского, 2

    Контактный телефон

    +7 902 516-80-62

    Факс

    +7 3952 21-47-99

    Адрес электронной почты

    kazankova_va@irkvkx.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Казанкова Виктория Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Иркутск

    Закупки и тендеры Иркутская Область

    Закупки и тендеры Вода природная; услуги по очистке воды и водоснабжению

    Ключевые слова:

    поставка воды

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка воды питьевой артезианской

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.09.2014 07:00 GMT +316.09.2014 07:0016.09.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401504903Дата и время окончания срока приема заявок Поставка воды питьевой артезианскойИркутск

    Дата и время вскрытия заявок

    16.09.2014 09:0016.09.2014 09:0016.09.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401504903Дата и время вскрытия заявок Поставка воды питьевой артезианскойИркутск

    Подведение итогов не позднее

    17.09.2014 09:3017.09.2014 09:3017.09.2014 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401504903Подведение итогов не позднее Поставка воды питьевой артезианскойИркутск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.09.201417.09.2014 09:3017.09.2014 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401504903Подведение итогов не позднее Поставка воды питьевой артезианскойИркутск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка воды питьевой артезианской

    Начальная цена

    1 361 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Вода артезианская питьевая, бутыль объемом 18,9 л - 1200 бутылейВода артезианская питьевая, бутыль объемом 5л- 2 256 бутылейВода артезианская питьевая, бутыль объемом 1,25л – 64 526 бутылейВода артезианская питьевая, бутыль объемом 1,5л – 1 728 бутылей

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место поставки – г. Иркутск, ул. Станиславского, 2.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты - оплата Заказчиком осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Условия оплаты определяются на основании коммерческого предложения победителя запроса предложений.Срок поставки товара определяется на основании коммерческого предложения победителя запроса предложений. Место поставки – г. Иркутск, ул. Станиславского, 2.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МУП «Водоканал» г. Иркутска
    Все закупки и тендеры МУП «Водоканал» г. Иркутска

    Адрес местонахождения

    664081, Иркутская область, , Иркутск, ул. Станиславского, 2

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    41

    Сбор, очистка и распределение воды

    Документация лота

    Техническое задание

    28.09.2016

    Документация

    28.09.2016

    Извещение

    28.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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