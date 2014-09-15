Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Полное соответствие продукции заявленным требованиям Предоставление оригиналов отгрузочных документов и сертификатов на продукцию. Соблюдение сроков поставки в соответствии с требованиями Покупателя. Срок изготовления продукции - не ранее 2014г. Срочная поставка - до 20.09.2014 г. всего заявленного объема продукции. Доставка продукции за счет Поставщика, стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции.