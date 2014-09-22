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Номер извещения
31401503304
Уникальный номер закупки
157
Наименование закупки
на выполнение работ по установке комплекса панорамного видеонаблюдения обзора лётного поля в интересах производственной деятельности и авиационной безопасности ОАО «МАШ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
10.09.2014 16:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Почтовый адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Контактный телефон
+7 926 244-97-12
Факс
Адрес электронной почты
sopkp@svo.aero
Ф.И.О. контактного лица
Обласов Владимир Владимирович
Место рассмотрения предложений
141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101
Закупки и тендеры Работы электромонтажные, работы по монтажу водопроводных и канализационных систем и прочие строительно-монтажные работы
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Заключение договора на выполнение работ по установке комплекса панорамного видеонаблюдения обзора лётного поля в интересах производственной деятельности и авиационной безопасности ОАО «МАШ»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.09.2014 11:00 GMT +322.09.2014 11:0022.09.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401503304Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на выполнение работ по установке комплекса панорамного видеонаблюдения обзора лётного поля в интересах производственной деятельности и авиационной безопасности ОАО «МАШ»141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101
Дата и время вскрытия заявок
22.09.2014 11:0022.09.2014 11:0022.09.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401503304Дата и время вскрытия заявок Заключение договора на выполнение работ по установке комплекса панорамного видеонаблюдения обзора лётного поля в интересах производственной деятельности и авиационной безопасности ОАО «МАШ»141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101
Подведение итогов не позднее
07.10.2014 11:0007.10.2014 11:0007.10.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401503304Подведение итогов не позднее Заключение договора на выполнение работ по установке комплекса панорамного видеонаблюдения обзора лётного поля в интересах производственной деятельности и авиационной безопасности ОАО «МАШ»141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
07.10.201407.10.2014 11:0007.10.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401503304Подведение итогов не позднее Заключение договора на выполнение работ по установке комплекса панорамного видеонаблюдения обзора лётного поля в интересах производственной деятельности и авиационной безопасности ОАО «МАШ»141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заключение договора на выполнение работ по установке комплекса панорамного видеонаблюдения обзора лётного поля в интересах производственной деятельности и авиационной безопасности ОАО «МАШ»
Начальная цена
21 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с процедурной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, 141400, Московская обл., г. Химки, аэропорт Шереметьево, товар поставляется на склад ОАО «МАШ».Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Отсутствуют
45.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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