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    Главная / Торги / Закупка строительного оборудования

    Закупка строительного оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.09.2014 13:3017.09.2014 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409182Дата и время окончания срока приема заявок Растворосмеситель, планшайбаМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП409182

    Уникальный номер закупки

    127

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка строительного оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    10.09.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Юридический адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Почтовый адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 599-47-18

    Факс

    +7 495 604-42-44

    Адрес электронной почты

    marina.g@uptk.tinso.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Городецкая Не указано

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Виброплита

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.09.2014 13:30 GMT +317.09.2014 13:3017.09.2014 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409182Дата и время окончания срока приема заявок ВиброплитаМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    17.09.2014 13:3017.09.2014 13:3017.09.2014 13:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409182Дата и время вскрытия заявок ВиброплитаМосква

    Подведение итогов не позднее

    19.09.2014 23:5919.09.2014 23:5919.09.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409182Подведение итогов не позднее ВиброплитаМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.09.201419.09.2014 23:5919.09.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409182Подведение итогов не позднее ВиброплитаМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Виброплита

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Год выпуска продукции не ранее 2014. Наличие: паспорт, сертификата соответствия, руководства по эксплуатации. Предпочтительно производитель Германия. Срок поставки продукции сентябрь 2014 года. Доставка за счет Поставщика и включена в стоимость продукции

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По месту нахождения Заказчика - Московская область, г. ОдинцовоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа не менее 20 банковских дней с момента поставки продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Виброплита WACKER NEUSON WPP 1540A, Марка двигателя :Honda GX 160, Мощность двигателя,кВт/л.с:3,6"

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Растворосмеситель, планшайба

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.09.2014 13:30 GMT +317.09.2014 13:3017.09.2014 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409182Дата и время окончания срока приема заявок Растворосмеситель, планшайбаМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    17.09.2014 13:3017.09.2014 13:3017.09.2014 13:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409182Дата и время вскрытия заявок Растворосмеситель, планшайбаМосква

    Подведение итогов не позднее

    19.09.2014 23:5919.09.2014 23:5919.09.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409182Подведение итогов не позднее Растворосмеситель, планшайбаМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.09.201419.09.2014 23:5919.09.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409182Подведение итогов не позднее Растворосмеситель, планшайбаМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Растворосмеситель, планшайба

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Год выпуска продукции не ранее 2014. Наличие: паспорт, сертификата соответствия, руководства по эксплуатации. Срок поставки продукции сентябрь 2014 года. Доставка за счет Поставщика и включена в стоимость продукции

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По месту нахождения Заказчика - Московская область, г. ОдинцовоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа не менее 20 банковских дней с момента поставки продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Растворосмеситель РН 150.2, 380В, 1,5кВт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Планшайба трехлучевая для мозаично-шлифовальной машины СО-307М"

    Кол-во: 3

    Лот 3

    Чашка шлифовальная

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.09.2014 13:30 GMT +317.09.2014 13:3017.09.2014 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409182Дата и время окончания срока приема заявок Чашка шлифовальнаяМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    17.09.2014 13:3017.09.2014 13:3017.09.2014 13:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409182Дата и время вскрытия заявок Чашка шлифовальнаяМосква

    Подведение итогов не позднее

    19.09.2014 23:5919.09.2014 23:5919.09.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409182Подведение итогов не позднее Чашка шлифовальнаяМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.09.201419.09.2014 23:5919.09.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409182Подведение итогов не позднее Чашка шлифовальнаяМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Чашка шлифовальная

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Год выпуска продукции не ранее 2014. Наличие: паспорт, сертификата соответствия, руководства по эксплуатации. Срок поставки продукции сентябрь 2014 года. Доставка за счет Поставщика и включена в стоимость продукции

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По месту нахождения Заказчика - Московская область, г. ОдинцовоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа не менее 20 банковских дней с момента поставки продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Чашка шлифовальная Workdiamond MSC/D 125х22,2 мм двухрядная"

    Кол-во: 50

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