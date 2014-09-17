Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Год выпуска продукции не ранее 2014. Наличие: паспорт, сертификата соответствия, руководства по эксплуатации. Предпочтительно производитель Германия. Срок поставки продукции сентябрь 2014 года. Доставка за счет Поставщика и включена в стоимость продукции