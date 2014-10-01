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Номер извещения
31401502801
Уникальный номер закупки
9
Наименование закупки
Запрос предложений на оказание услуг по взысканию дебиторской задолженности потребителей коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения (полотовая закупка)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
10.09.2014 15:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
Почтовый адрес
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
Контактный телефон
+7 473 206-77-07
Факс
+7 473 260-54-38
Адрес электронной почты
i.sidorma@vrnvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сидорма Ирина Васильевна
Место рассмотрения предложений
Воронеж
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Оказание услуг по взысканию дебиторской задолженности потребителей коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения (полотовая закупка) Лот № 1. Сумма задолженностей - 2 994 639, 03 руб.; количество лицевых счетов - 273
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.10.2014 15:00 GMT +301.10.2014 15:0001.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401502801Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по взысканию дебиторской задолженности потребителей коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения (полотовая закупка) Лот № 1. Сумма задолженностей - 2 994 639, 03 руб.; количество лицевых счетов - 273 Воронеж
Дата и время вскрытия заявок
01.10.2014 15:0001.10.2014 15:0001.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401502801Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по взысканию дебиторской задолженности потребителей коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения (полотовая закупка) Лот № 1. Сумма задолженностей - 2 994 639, 03 руб.; количество лицевых счетов - 273 Воронеж
Подведение итогов не позднее
03.10.2014 16:0003.10.2014 16:0003.10.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401502801Подведение итогов не позднее Оказание услуг по взысканию дебиторской задолженности потребителей коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения (полотовая закупка) Лот № 1. Сумма задолженностей - 2 994 639, 03 руб.; количество лицевых счетов - 273 Воронеж
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
03.10.201403.10.2014 16:0003.10.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401502801Подведение итогов не позднее Оказание услуг по взысканию дебиторской задолженности потребителей коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения (полотовая закупка) Лот № 1. Сумма задолженностей - 2 994 639, 03 руб.; количество лицевых счетов - 273 Воронеж
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по взысканию дебиторской задолженности потребителей коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения (полотовая закупка) Лот № 1. Сумма задолженностей - 2 994 639, 03 руб.; количество лицевых счетов - 273
Начальная цена
530 051,10
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
Отсутствуют
74.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Оказание услуг по взысканию дебиторской задолженности потребителей коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения (полотовая закупка) Лот № 2. Сумма задолженностей - 3 009 158, 30 руб.; количество лицевых счетов - 275.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.10.2014 15:00 GMT +301.10.2014 15:0001.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401502801Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по взысканию дебиторской задолженности потребителей коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения (полотовая закупка) Лот № 2. Сумма задолженностей - 3 009 158, 30 руб.; количество лицевых счетов - 275.Воронеж
Дата и время вскрытия заявок
01.10.2014 15:0001.10.2014 15:0001.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401502801Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по взысканию дебиторской задолженности потребителей коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения (полотовая закупка) Лот № 2. Сумма задолженностей - 3 009 158, 30 руб.; количество лицевых счетов - 275.Воронеж
Подведение итогов не позднее
03.10.2014 16:0003.10.2014 16:0003.10.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401502801Подведение итогов не позднее Оказание услуг по взысканию дебиторской задолженности потребителей коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения (полотовая закупка) Лот № 2. Сумма задолженностей - 3 009 158, 30 руб.; количество лицевых счетов - 275.Воронеж
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
03.10.201403.10.2014 16:0003.10.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401502801Подведение итогов не позднее Оказание услуг по взысканию дебиторской задолженности потребителей коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения (полотовая закупка) Лот № 2. Сумма задолженностей - 3 009 158, 30 руб.; количество лицевых счетов - 275.Воронеж
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по взысканию дебиторской задолженности потребителей коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения (полотовая закупка) Лот № 2. Сумма задолженностей - 3 009 158, 30 руб.; количество лицевых счетов - 275.
Начальная цена
560 941,03
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
Отсутствуют
74.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Оказание услуг по взысканию дебиторской задолженности потребителей коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения (полотовая закупка) Лот № 3. Сумма задолженностей - 3 086 532, 74 руб.; количество лицевых счетов - 257.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.10.2014 15:00 GMT +301.10.2014 15:0001.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401502801Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по взысканию дебиторской задолженности потребителей коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения (полотовая закупка) Лот № 3. Сумма задолженностей - 3 086 532, 74 руб.; количество лицевых счетов - 257.Воронеж
Дата и время вскрытия заявок
01.10.2014 15:0001.10.2014 15:0001.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401502801Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по взысканию дебиторской задолженности потребителей коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения (полотовая закупка) Лот № 3. Сумма задолженностей - 3 086 532, 74 руб.; количество лицевых счетов - 257.Воронеж
Подведение итогов не позднее
03.10.2014 16:0003.10.2014 16:0003.10.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401502801Подведение итогов не позднее Оказание услуг по взысканию дебиторской задолженности потребителей коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения (полотовая закупка) Лот № 3. Сумма задолженностей - 3 086 532, 74 руб.; количество лицевых счетов - 257.Воронеж
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
03.10.201403.10.2014 16:0003.10.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401502801Подведение итогов не позднее Оказание услуг по взысканию дебиторской задолженности потребителей коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения (полотовая закупка) Лот № 3. Сумма задолженностей - 3 086 532, 74 руб.; количество лицевых счетов - 257.Воронеж
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по взысканию дебиторской задолженности потребителей коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения (полотовая закупка) Лот № 3. Сумма задолженностей - 3 086 532, 74 руб.; количество лицевых счетов - 257.
Начальная цена
546 316,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
Отсутствуют
74.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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