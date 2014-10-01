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    Главная / Торги / Запрос предложений на оказание услуг по взысканию дебиторской задолженности потребителей коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения (полотовая закупка)

    Запрос предложений на оказание услуг по взысканию дебиторской задолженности потребителей коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения (полотовая закупка)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.10.2014 15:0001.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401502801Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по взысканию дебиторской задолженности потребителей коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения (полотовая закупка) Лот № 1. Сумма задолженностей - 2 994 639, 03 руб.; количество лицевых счетов - 273 ВоронежПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401502801

    Уникальный номер закупки

    9

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на оказание услуг по взысканию дебиторской задолженности потребителей коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения (полотовая закупка)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    10.09.2014 15:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ЗД

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Юридический адрес

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    Почтовый адрес

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Контактный телефон

    +7 473 206-77-07

    Факс

    +7 473 260-54-38

    Адрес электронной почты

    i.sidorma@vrnvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сидорма Ирина Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Воронеж

    Закупки и тендеры Воронежская Область

    Закупки и тендеры Услуги по специализированному дизайну

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по взысканию дебиторской задолженности потребителей коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения (полотовая закупка) Лот № 1. Сумма задолженностей - 2 994 639, 03 руб.; количество лицевых счетов - 273

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.10.2014 15:00 GMT +301.10.2014 15:0001.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401502801Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по взысканию дебиторской задолженности потребителей коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения (полотовая закупка) Лот № 1. Сумма задолженностей - 2 994 639, 03 руб.; количество лицевых счетов - 273 Воронеж

    Дата и время вскрытия заявок

    01.10.2014 15:0001.10.2014 15:0001.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401502801Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по взысканию дебиторской задолженности потребителей коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения (полотовая закупка) Лот № 1. Сумма задолженностей - 2 994 639, 03 руб.; количество лицевых счетов - 273 Воронеж

    Подведение итогов не позднее

    03.10.2014 16:0003.10.2014 16:0003.10.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401502801Подведение итогов не позднее Оказание услуг по взысканию дебиторской задолженности потребителей коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения (полотовая закупка) Лот № 1. Сумма задолженностей - 2 994 639, 03 руб.; количество лицевых счетов - 273 Воронеж

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.10.201403.10.2014 16:0003.10.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401502801Подведение итогов не позднее Оказание услуг по взысканию дебиторской задолженности потребителей коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения (полотовая закупка) Лот № 1. Сумма задолженностей - 2 994 639, 03 руб.; количество лицевых счетов - 273 Воронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по взысканию дебиторской задолженности потребителей коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения (полотовая закупка) Лот № 1. Сумма задолженностей - 2 994 639, 03 руб.; количество лицевых счетов - 273

    Начальная цена

    530 051,10

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с закупочной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-ВОРОНЕЖ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    74.1

    Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 2

    Оказание услуг по взысканию дебиторской задолженности потребителей коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения (полотовая закупка) Лот № 2. Сумма задолженностей - 3 009 158, 30 руб.; количество лицевых счетов - 275.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.10.2014 15:00 GMT +301.10.2014 15:0001.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401502801Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по взысканию дебиторской задолженности потребителей коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения (полотовая закупка) Лот № 2. Сумма задолженностей - 3 009 158, 30 руб.; количество лицевых счетов - 275.Воронеж

    Дата и время вскрытия заявок

    01.10.2014 15:0001.10.2014 15:0001.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401502801Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по взысканию дебиторской задолженности потребителей коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения (полотовая закупка) Лот № 2. Сумма задолженностей - 3 009 158, 30 руб.; количество лицевых счетов - 275.Воронеж

    Подведение итогов не позднее

    03.10.2014 16:0003.10.2014 16:0003.10.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401502801Подведение итогов не позднее Оказание услуг по взысканию дебиторской задолженности потребителей коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения (полотовая закупка) Лот № 2. Сумма задолженностей - 3 009 158, 30 руб.; количество лицевых счетов - 275.Воронеж

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.10.201403.10.2014 16:0003.10.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401502801Подведение итогов не позднее Оказание услуг по взысканию дебиторской задолженности потребителей коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения (полотовая закупка) Лот № 2. Сумма задолженностей - 3 009 158, 30 руб.; количество лицевых счетов - 275.Воронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по взысканию дебиторской задолженности потребителей коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения (полотовая закупка) Лот № 2. Сумма задолженностей - 3 009 158, 30 руб.; количество лицевых счетов - 275.

    Начальная цена

    560 941,03

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с закупочной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-ВОРОНЕЖ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    74.1

    Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 3

    Оказание услуг по взысканию дебиторской задолженности потребителей коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения (полотовая закупка) Лот № 3. Сумма задолженностей - 3 086 532, 74 руб.; количество лицевых счетов - 257.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.10.2014 15:00 GMT +301.10.2014 15:0001.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401502801Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по взысканию дебиторской задолженности потребителей коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения (полотовая закупка) Лот № 3. Сумма задолженностей - 3 086 532, 74 руб.; количество лицевых счетов - 257.Воронеж

    Дата и время вскрытия заявок

    01.10.2014 15:0001.10.2014 15:0001.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401502801Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по взысканию дебиторской задолженности потребителей коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения (полотовая закупка) Лот № 3. Сумма задолженностей - 3 086 532, 74 руб.; количество лицевых счетов - 257.Воронеж

    Подведение итогов не позднее

    03.10.2014 16:0003.10.2014 16:0003.10.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401502801Подведение итогов не позднее Оказание услуг по взысканию дебиторской задолженности потребителей коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения (полотовая закупка) Лот № 3. Сумма задолженностей - 3 086 532, 74 руб.; количество лицевых счетов - 257.Воронеж

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.10.201403.10.2014 16:0003.10.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401502801Подведение итогов не позднее Оказание услуг по взысканию дебиторской задолженности потребителей коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения (полотовая закупка) Лот № 3. Сумма задолженностей - 3 086 532, 74 руб.; количество лицевых счетов - 257.Воронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по взысканию дебиторской задолженности потребителей коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения (полотовая закупка) Лот № 3. Сумма задолженностей - 3 086 532, 74 руб.; количество лицевых счетов - 257.

    Начальная цена

    546 316,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-ВОРОНЕЖ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    74.1

    Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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