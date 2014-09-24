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    Главная / Торги / на оказание услуг по техническому обслуживанию источников бесперебойного питания (UPS) в Терминалах С, D, F, E ОАО «Международный аэропорт Шереметьево»

    на оказание услуг по техническому обслуживанию источников бесперебойного питания (UPS) в Терминалах С, D, F, E ОАО «Международный аэропорт Шереметьево»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.09.2014 12:0024.09.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401502533Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на оказание услуг по техническому обслуживанию источников бесперебойного питания (UPS) в Терминалах С, D, F, E ОАО «МАШ»141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401502533

    Уникальный номер закупки

    156

    Номер закупки

    Наименование закупки

    на оказание услуг по техническому обслуживанию источников бесперебойного питания (UPS) в Терминалах С, D, F, E ОАО «Международный аэропорт Шереметьево»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    10.09.2014 14:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Юридический адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Почтовый адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Контактный телефон

    +7 495 578-21-55

    Факс

    Адрес электронной почты

    sopkp@svo.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Мозговых Григорий Григорьевич

    Место рассмотрения предложений

    141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101

    Закупки и тендеры Московская Область

    Закупки и тендеры Услуги по ремонту электрического оборудования

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Заключение договора на оказание услуг по техническому обслуживанию источников бесперебойного питания (UPS) в Терминалах С, D, F, E ОАО «МАШ»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.09.2014 12:00 GMT +324.09.2014 12:0024.09.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401502533Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на оказание услуг по техническому обслуживанию источников бесперебойного питания (UPS) в Терминалах С, D, F, E ОАО «МАШ»141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101

    Дата и время вскрытия заявок

    24.09.2014 12:0024.09.2014 12:0024.09.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401502533Дата и время вскрытия заявок Заключение договора на оказание услуг по техническому обслуживанию источников бесперебойного питания (UPS) в Терминалах С, D, F, E ОАО «МАШ»141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101

    Подведение итогов не позднее

    07.10.2014 11:0007.10.2014 11:0007.10.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401502533Подведение итогов не позднее Заключение договора на оказание услуг по техническому обслуживанию источников бесперебойного питания (UPS) в Терминалах С, D, F, E ОАО «МАШ»141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.10.201407.10.2014 11:0007.10.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401502533Подведение итогов не позднее Заключение договора на оказание услуг по техническому обслуживанию источников бесперебойного питания (UPS) в Терминалах С, D, F, E ОАО «МАШ»141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заключение договора на оказание услуг по техническому обслуживанию источников бесперебойного питания (UPS) в Терминалах С, D, F, E ОАО «МАШ»

    Начальная цена

    1 264 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с процедурной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Московская область, г. Химки, ОАО «Международный аэропорт Шереметьево»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с процедурной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МАШ
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    31.20.9

    Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию электрической распределительной и регулирующей аппаратуры

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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