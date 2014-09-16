Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Поставка продукции сентябрь 2014 года. Продукция новая, производства не ранее 2013 года. Предоставление паспорта, сертификата качества. Качество поставляемого товара должно соответствовать установленным в РФ стандартам (ГОСТ) или ТУ завода-изготовителя, указанным в паспорте и/или в сертификате качества завода-изготовителя. Доставка за счет поставщика и включена в стоимость продукции.