www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП409177
Уникальный номер закупки
128
Наименование закупки
Закупка арматурного проката (повторная)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
10.09.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Почтовый адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Контактный телефон
+7 495 599-47-18
Факс
+7 495 604-42-44
Адрес электронной почты
marina.g@uptk.tinso.ru
Ф.И.О. контактного лица
Городецкая Марина Михайловна
Место рассмотрения предложений
Одинцово
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Арматурный прокат Ø8 мм, Ø10 мм, Ø12 мм
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.09.2014 14:30 GMT +315.09.2014 14:3015.09.2014 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409177Дата и время окончания срока приема заявок Арматурный прокат Ø8 мм, Ø10 мм, Ø12 мм Одинцово
Дата и время вскрытия заявок
15.09.2014 14:3015.09.2014 14:3015.09.2014 14:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409177Дата и время вскрытия заявок Арматурный прокат Ø8 мм, Ø10 мм, Ø12 мм Одинцово
Подведение итогов не позднее
17.09.2014 16:3017.09.2014 16:3017.09.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409177Подведение итогов не позднее Арматурный прокат Ø8 мм, Ø10 мм, Ø12 мм Одинцово
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Арматурный прокат Ø8 мм, Ø10 мм, Ø12 мм
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Полное соответствие продукции заявленным требованиям Предоставление оригиналов отгрузочных документов и сертификатов на продукцию. Соблюдение сроков поставки в соответствии с требованиями Покупателя. Срок изготовления продукции - не ранее 2014г. Срочная поставка - до 20.09.2014 г. всего заявленного объема продукции. Доставка продукции за счет Поставщика, стоимость услуг по доставке включена в стоиммость продукции.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
по месту нахождения ЗаказчикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
DJ
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6
Кол-во: 10
Кол-во: 24
Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø16 мм, Ø18 мм
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.09.2014 14:30 GMT +315.09.2014 14:3015.09.2014 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409177Дата и время окончания срока приема заявок Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø16 мм, Ø18 мм Одинцово
Дата и время вскрытия заявок
15.09.2014 14:3015.09.2014 14:3015.09.2014 14:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409177Дата и время вскрытия заявок Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø16 мм, Ø18 мм Одинцово
Подведение итогов не позднее
17.09.2014 16:3017.09.2014 16:3017.09.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409177Подведение итогов не позднее Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø16 мм, Ø18 мм Одинцово
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø16 мм, Ø18 мм
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Полное соответствие продукции заявленным требованиям Предоставление оригиналов отгрузочных документов и сертификатов на продукцию. Соблюдение сроков поставки в соответствии с требованиями Покупателя. Срок изготовления продукции - не ранее 2014г. Срочная поставка - до 20.09.2014 г. всего заявленного объема продукции. Доставка продукции за счет Поставщика, стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
по месту нахождения ЗаказчикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
DJ
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 49
Кол-во: 15
Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø25 мм
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.09.2014 14:30 GMT +315.09.2014 14:3015.09.2014 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409177Дата и время окончания срока приема заявок Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø25 мм Одинцово
Дата и время вскрытия заявок
15.09.2014 14:3015.09.2014 14:3015.09.2014 14:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409177Дата и время вскрытия заявок Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø25 мм Одинцово
Подведение итогов не позднее
17.09.2014 16:3017.09.2014 16:3017.09.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409177Подведение итогов не позднее Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø25 мм Одинцово
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø25 мм
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Полное соответствие продукции заявленным требованиям Предоставление оригиналов отгрузочных документов и сертификатов на продукцию. Соблюдение сроков поставки в соответствии с требованиями Покупателя. Срок изготовления продукции - не ранее 2014г. Срочная поставка - до 20.09.2014 г. всего заявленного объема продукции. Доставка продукции за счет Поставщика, стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
по месту нахождения ЗаказчикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
DJ
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 105
Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø36 мм
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.09.2014 14:30 GMT +315.09.2014 14:3015.09.2014 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409177Дата и время окончания срока приема заявок Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø36 мм Одинцово
Дата и время вскрытия заявок
15.09.2014 14:3015.09.2014 14:3015.09.2014 14:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409177Дата и время вскрытия заявок Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø36 мм Одинцово
Подведение итогов не позднее
17.09.2014 16:3017.09.2014 16:3017.09.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409177Подведение итогов не позднее Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø36 мм Одинцово
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø36 мм
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Полное соответствие продукции заявленным требованиям Предоставление оригиналов отгрузочных документов и сертификатов на продукцию. Соблюдение сроков поставки в соответствии с требованиями Покупателя. Срок изготовления продукции - не ранее 2014г. Срочная поставка - до 20.09.2014 г. всего заявленного объема продукции. Доставка продукции за счет Поставщика, стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
по месту нахождения ЗаказчикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
DJ
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 25
Арматурный прокат гладкого профиля прутки Ø8 мм
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.09.2014 14:30 GMT +315.09.2014 14:3015.09.2014 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409177Дата и время окончания срока приема заявок Арматурный прокат гладкого профиля прутки Ø8 мм Одинцово
Дата и время вскрытия заявок
15.09.2014 14:3015.09.2014 14:3015.09.2014 14:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409177Дата и время вскрытия заявок Арматурный прокат гладкого профиля прутки Ø8 мм Одинцово
Подведение итогов не позднее
17.09.2014 16:3017.09.2014 16:3017.09.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409177Подведение итогов не позднее Арматурный прокат гладкого профиля прутки Ø8 мм Одинцово
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Арматурный прокат гладкого профиля прутки Ø8 мм
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Полное соответствие продукции заявленным требованиям Предоставление оригиналов отгрузочных документов и сертификатов на продукцию. Соблюдение сроков поставки в соответствии с требованиями Покупателя. Срок изготовления продукции - не ранее 2014г. Срочная поставка - до 20.09.2014 г. всего заявленного объема продукции. Доставка продукции за счет Поставщика, стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
по месту нахождения ЗаказчикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
DJ
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 25
Арматурный прокат гладкого профиля прутки Ø10 мм
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.09.2014 14:30 GMT +315.09.2014 14:3015.09.2014 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409177Дата и время окончания срока приема заявок Арматурный прокат гладкого профиля прутки Ø10 мм Одинцово
Дата и время вскрытия заявок
15.09.2014 14:3015.09.2014 14:3015.09.2014 14:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409177Дата и время вскрытия заявок Арматурный прокат гладкого профиля прутки Ø10 мм Одинцово
Подведение итогов не позднее
17.09.2014 16:3017.09.2014 16:3017.09.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409177Подведение итогов не позднее Арматурный прокат гладкого профиля прутки Ø10 мм Одинцово
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Арматурный прокат гладкого профиля прутки Ø10 мм
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Полное соответствие продукции заявленным требованиям Предоставление оригиналов отгрузочных документов и сертификатов на продукцию. Соблюдение сроков поставки в соответствии с требованиями Покупателя. Срок изготовления продукции - не ранее 2014г. Срочная поставка - до 20.09.2014 г. всего заявленного объема продукции. Доставка продукции за счет Поставщика, стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
по месту нахождения ЗаказчикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
DJ
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 24
Арматурный прокат гладкого профиля бухты Ø10 мм
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.09.2014 14:30 GMT +315.09.2014 14:3015.09.2014 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409177Дата и время окончания срока приема заявок Арматурный прокат гладкого профиля бухты Ø10 мм Одинцово
Дата и время вскрытия заявок
15.09.2014 14:3015.09.2014 14:3015.09.2014 14:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409177Дата и время вскрытия заявок Арматурный прокат гладкого профиля бухты Ø10 мм Одинцово
Подведение итогов не позднее
17.09.2014 16:3017.09.2014 16:3017.09.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409177Подведение итогов не позднее Арматурный прокат гладкого профиля бухты Ø10 мм Одинцово
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Арматурный прокат гладкого профиля бухты Ø10 мм
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Полное соответствие продукции заявленным требованиям Предоставление оригиналов отгрузочных документов и сертификатов на продукцию. Соблюдение сроков поставки в соответствии с требованиями Покупателя. Срок изготовления продукции - не ранее 2014г. Срочная поставка - до 20.09.2014 г. всего заявленного объема продукции. Доставка продукции за счет Поставщика, стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
по месту нахождения ЗаказчикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
DJ
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 18
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.