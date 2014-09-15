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    Главная / Торги / Закупка арматурного проката (повторная)

    Закупка арматурного проката (повторная)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.09.2014 14:3015.09.2014 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409177Дата и время окончания срока приема заявок Арматурный прокат Ø8 мм, Ø10 мм, Ø12 мм ОдинцовоПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП409177

    Уникальный номер закупки

    128

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка арматурного проката (повторная)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    10.09.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Юридический адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Почтовый адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 599-47-18

    Факс

    +7 495 604-42-44

    Адрес электронной почты

    marina.g@uptk.tinso.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Городецкая Марина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Одинцово

    Закупки и тендеры Московская Область

    Закупки и тендеры Продукция обрабатывающих производств

    Ключевые слова:

    прокат

    Список лотов

    Лот 1

    Арматурный прокат Ø8 мм, Ø10 мм, Ø12 мм

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.09.2014 14:30 GMT +315.09.2014 14:3015.09.2014 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409177Дата и время окончания срока приема заявок Арматурный прокат Ø8 мм, Ø10 мм, Ø12 мм Одинцово

    Дата и время вскрытия заявок

    15.09.2014 14:3015.09.2014 14:3015.09.2014 14:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409177Дата и время вскрытия заявок Арматурный прокат Ø8 мм, Ø10 мм, Ø12 мм Одинцово

    Подведение итогов не позднее

    17.09.2014 16:3017.09.2014 16:3017.09.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409177Подведение итогов не позднее Арматурный прокат Ø8 мм, Ø10 мм, Ø12 мм Одинцово

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.09.201417.09.2014 16:3017.09.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409177Подведение итогов не позднее Арматурный прокат Ø8 мм, Ø10 мм, Ø12 мм Одинцово

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Арматурный прокат Ø8 мм, Ø10 мм, Ø12 мм

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Полное соответствие продукции заявленным требованиям Предоставление оригиналов отгрузочных документов и сертификатов на продукцию. Соблюдение сроков поставки в соответствии с требованиями Покупателя. Срок изготовления продукции - не ранее 2014г. Срочная поставка - до 20.09.2014 г. всего заявленного объема продукции. Доставка продукции за счет Поставщика, стоимость услуг по доставке включена в стоиммость продукции.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по месту нахождения ЗаказчикаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа не менее 20 банковских дней с момента поставки продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    DJ

    МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø8 мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 2"

    "Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø 10 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø 12 мм"

    Кол-во: 24

    Лот 2

    Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø16 мм, Ø18 мм

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.09.2014 14:30 GMT +315.09.2014 14:3015.09.2014 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409177Дата и время окончания срока приема заявок Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø16 мм, Ø18 мм Одинцово

    Дата и время вскрытия заявок

    15.09.2014 14:3015.09.2014 14:3015.09.2014 14:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409177Дата и время вскрытия заявок Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø16 мм, Ø18 мм Одинцово

    Подведение итогов не позднее

    17.09.2014 16:3017.09.2014 16:3017.09.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409177Подведение итогов не позднее Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø16 мм, Ø18 мм Одинцово

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.09.201417.09.2014 16:3017.09.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409177Подведение итогов не позднее Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø16 мм, Ø18 мм Одинцово

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø16 мм, Ø18 мм

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Полное соответствие продукции заявленным требованиям Предоставление оригиналов отгрузочных документов и сертификатов на продукцию. Соблюдение сроков поставки в соответствии с требованиями Покупателя. Срок изготовления продукции - не ранее 2014г. Срочная поставка - до 20.09.2014 г. всего заявленного объема продукции. Доставка продукции за счет Поставщика, стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по месту нахождения ЗаказчикаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа не менее 20 банковских дней с момента поставки продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    DJ

    МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø16 мм"

    Кол-во: 49

    "Позиция 2"

    "Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø18 мм"

    Кол-во: 15

    Лот 3

    Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø25 мм

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.09.2014 14:30 GMT +315.09.2014 14:3015.09.2014 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409177Дата и время окончания срока приема заявок Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø25 мм Одинцово

    Дата и время вскрытия заявок

    15.09.2014 14:3015.09.2014 14:3015.09.2014 14:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409177Дата и время вскрытия заявок Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø25 мм Одинцово

    Подведение итогов не позднее

    17.09.2014 16:3017.09.2014 16:3017.09.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409177Подведение итогов не позднее Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø25 мм Одинцово

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.09.201417.09.2014 16:3017.09.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409177Подведение итогов не позднее Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø25 мм Одинцово

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø25 мм

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Полное соответствие продукции заявленным требованиям Предоставление оригиналов отгрузочных документов и сертификатов на продукцию. Соблюдение сроков поставки в соответствии с требованиями Покупателя. Срок изготовления продукции - не ранее 2014г. Срочная поставка - до 20.09.2014 г. всего заявленного объема продукции. Доставка продукции за счет Поставщика, стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по месту нахождения ЗаказчикаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа не менее 20 банковских дней с момента поставки продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    DJ

    МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø25 мм"

    Кол-во: 105

    Лот 4

    Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø36 мм

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.09.2014 14:30 GMT +315.09.2014 14:3015.09.2014 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409177Дата и время окончания срока приема заявок Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø36 мм Одинцово

    Дата и время вскрытия заявок

    15.09.2014 14:3015.09.2014 14:3015.09.2014 14:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409177Дата и время вскрытия заявок Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø36 мм Одинцово

    Подведение итогов не позднее

    17.09.2014 16:3017.09.2014 16:3017.09.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409177Подведение итогов не позднее Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø36 мм Одинцово

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.09.201417.09.2014 16:3017.09.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409177Подведение итогов не позднее Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø36 мм Одинцово

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø36 мм

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Полное соответствие продукции заявленным требованиям Предоставление оригиналов отгрузочных документов и сертификатов на продукцию. Соблюдение сроков поставки в соответствии с требованиями Покупателя. Срок изготовления продукции - не ранее 2014г. Срочная поставка - до 20.09.2014 г. всего заявленного объема продукции. Доставка продукции за счет Поставщика, стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по месту нахождения ЗаказчикаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка платежа не менее 20 банковских дней с момента постаки продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    DJ

    МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Арматурный прокат периодического профиля прутки Ø36 мм"

    Кол-во: 25

    Лот 5

    Арматурный прокат гладкого профиля прутки Ø8 мм

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.09.2014 14:30 GMT +315.09.2014 14:3015.09.2014 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409177Дата и время окончания срока приема заявок Арматурный прокат гладкого профиля прутки Ø8 мм Одинцово

    Дата и время вскрытия заявок

    15.09.2014 14:3015.09.2014 14:3015.09.2014 14:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409177Дата и время вскрытия заявок Арматурный прокат гладкого профиля прутки Ø8 мм Одинцово

    Подведение итогов не позднее

    17.09.2014 16:3017.09.2014 16:3017.09.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409177Подведение итогов не позднее Арматурный прокат гладкого профиля прутки Ø8 мм Одинцово

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.09.201417.09.2014 16:3017.09.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409177Подведение итогов не позднее Арматурный прокат гладкого профиля прутки Ø8 мм Одинцово

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Арматурный прокат гладкого профиля прутки Ø8 мм

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Полное соответствие продукции заявленным требованиям Предоставление оригиналов отгрузочных документов и сертификатов на продукцию. Соблюдение сроков поставки в соответствии с требованиями Покупателя. Срок изготовления продукции - не ранее 2014г. Срочная поставка - до 20.09.2014 г. всего заявленного объема продукции. Доставка продукции за счет Поставщика, стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по месту нахождения ЗаказчикаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка платежа не менее 20 банковских дней с момента поставки продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    DJ

    МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Арматурный прокат гладкого профиля прутки Ø8 мм"

    Кол-во: 25

    Лот 6

    Арматурный прокат гладкого профиля прутки Ø10 мм

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.09.2014 14:30 GMT +315.09.2014 14:3015.09.2014 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409177Дата и время окончания срока приема заявок Арматурный прокат гладкого профиля прутки Ø10 мм Одинцово

    Дата и время вскрытия заявок

    15.09.2014 14:3015.09.2014 14:3015.09.2014 14:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409177Дата и время вскрытия заявок Арматурный прокат гладкого профиля прутки Ø10 мм Одинцово

    Подведение итогов не позднее

    17.09.2014 16:3017.09.2014 16:3017.09.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409177Подведение итогов не позднее Арматурный прокат гладкого профиля прутки Ø10 мм Одинцово

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.09.201417.09.2014 16:3017.09.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409177Подведение итогов не позднее Арматурный прокат гладкого профиля прутки Ø10 мм Одинцово

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Арматурный прокат гладкого профиля прутки Ø10 мм

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Полное соответствие продукции заявленным требованиям Предоставление оригиналов отгрузочных документов и сертификатов на продукцию. Соблюдение сроков поставки в соответствии с требованиями Покупателя. Срок изготовления продукции - не ранее 2014г. Срочная поставка - до 20.09.2014 г. всего заявленного объема продукции. Доставка продукции за счет Поставщика, стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по месту нахождения ЗаказчикаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка платежа не менее 20 банковских дней с момента поставки продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    DJ

    МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Арматурный прокат гладкого профиля прутки Ø10 мм"

    Кол-во: 24

    Лот 7

    Арматурный прокат гладкого профиля бухты Ø10 мм

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.09.2014 14:30 GMT +315.09.2014 14:3015.09.2014 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409177Дата и время окончания срока приема заявок Арматурный прокат гладкого профиля бухты Ø10 мм Одинцово

    Дата и время вскрытия заявок

    15.09.2014 14:3015.09.2014 14:3015.09.2014 14:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409177Дата и время вскрытия заявок Арматурный прокат гладкого профиля бухты Ø10 мм Одинцово

    Подведение итогов не позднее

    17.09.2014 16:3017.09.2014 16:3017.09.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409177Подведение итогов не позднее Арматурный прокат гладкого профиля бухты Ø10 мм Одинцово

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.09.201417.09.2014 16:3017.09.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409177Подведение итогов не позднее Арматурный прокат гладкого профиля бухты Ø10 мм Одинцово

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Арматурный прокат гладкого профиля бухты Ø10 мм

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Полное соответствие продукции заявленным требованиям Предоставление оригиналов отгрузочных документов и сертификатов на продукцию. Соблюдение сроков поставки в соответствии с требованиями Покупателя. Срок изготовления продукции - не ранее 2014г. Срочная поставка - до 20.09.2014 г. всего заявленного объема продукции. Доставка продукции за счет Поставщика, стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по месту нахождения ЗаказчикаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа не менее 20 банковских дней с момента поставки продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    DJ

    МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Арматурный прокат гладкого профиля бухты Ø10 мм"

    Кол-во: 18

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