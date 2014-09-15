Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Порядок оплаты: 1. 50% от общей стоимости в течение трех рабочих дней с момента поставки полнокомплектной машины в адрес ГП КК «Ачинское ДРСУ». 2. 25% от общей стоимости в течение 30 календарных дней после поставки полнокомплектной машины в адрес ГП КК «Ачинское ДРСУ». 3. 25% от общей стоимости в течение 60 календарных дней после поставки полнокомплектной машины в адрес ГП КК «Ачинское ДРСУ».