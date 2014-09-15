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Номер извещения
31401501691
Уникальный номер закупки
4
Наименование закупки
Поставка машины комбинированной дорожной универсальной самосвальном исполнении на базе КАМАЗ 6520(или эквивалент)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
10.09.2014 12:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
662153, Красноярский край, , Ачинск, Сурикова, 17А
Почтовый адрес
662153, Красноярский край, , Ачинск, Сурикова, 17А
Контактный телефон
+7 39151 7-96-13
Факс
+7 39151 7-03-22
Адрес электронной почты
ogm-adrsu@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Петров Александр Александрович
Место рассмотрения предложений
Ачинск
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Машина комбинированная дорожная универсальная (МКДУ) с дополнительным оборудованием
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.09.2014 13:00 GMT +315.09.2014 13:0015.09.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401501691Дата и время окончания срока приема заявок Машина комбинированная дорожная универсальная (МКДУ) с дополнительным оборудованиемАчинск
Дата и время вскрытия заявок
15.09.2014 13:0015.09.2014 13:0015.09.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401501691Дата и время вскрытия заявок Машина комбинированная дорожная универсальная (МКДУ) с дополнительным оборудованиемАчинск
Подведение итогов не позднее
17.09.2014 13:0017.09.2014 13:0017.09.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401501691Подведение итогов не позднее Машина комбинированная дорожная универсальная (МКДУ) с дополнительным оборудованиемАчинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Машина комбинированная дорожная универсальная (МКДУ) с дополнительным оборудованием
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
одна штука
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
662153, Россия, Красноярский край, г.Ачинск, ул.Сурикова, 17аРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГП КК Ачинское ДРСУ
Все закупки и тендеры ГП КК Ачинское ДРСУ
Адрес местонахождения
662153, Красноярский край, , Ачинск, Сурикова, 17А
Отсутствуют
51.65.6
Документация лота
Кол-во: 1
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