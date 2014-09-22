Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Покупатель осуществляет 100 % оплату Товара путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика, по факту получения товара в течение 15 банковских дней. Цена работ включает в себя стоимость командировочных расходов, транспортных затрат по доставке, погрузочно-разгрузочных работ, затраты по вводу в эксплуатацию, уплаты пошлин, налогов, сборов, и других обязательных платежей Срок выполнения работ: Не более 45 дней с момента заключения договора