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Номер извещения
31401501117
Уникальный номер закупки
130/2014-ЗК
Наименование закупки
"На право заключения договора на поставку, установку и ввод в эксплуатацию холодильного, технологического и торгового оборудования"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
10.09.2014 10:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
Почтовый адрес
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Контактный телефон
+7 4212 56-78-50
Факс
+7 4212 56-40-14
Адрес электронной почты
utvvo.oz@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ануфриенко Роман Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
Хабаровск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка, установка и ввод в эксплуатацию холодильного, технологического и торгового оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.09.2014 11:00 GMT +322.09.2014 11:0022.09.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401501117Дата и время окончания срока приема заявок Поставка, установка и ввод в эксплуатацию холодильного, технологического и торгового оборудованияХабаровск
Дата и время вскрытия заявок
22.09.2014 11:0022.09.2014 11:0022.09.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401501117Дата и время вскрытия заявок Поставка, установка и ввод в эксплуатацию холодильного, технологического и торгового оборудованияХабаровск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка, установка и ввод в эксплуатацию холодильного, технологического и торгового оборудования
Начальная цена
1 746 079,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
47
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Новосибирская область, п. ШиловоРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Отсутствуют
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 47
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