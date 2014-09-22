"На право заключения договора на поставку, установку и ввод в эксплуатацию холодильного, технологического и торгового оборудования"

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31401501117 Уникальный номер закупки 130/2014-ЗК Номер закупки Наименование закупки "На право заключения договора на поставку, установку и ввод в эксплуатацию холодильного, технологического и торгового оборудования" Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Документация по проведению запроса котировок

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