Поставка материалов и комплектующих. Рассматриваются коммерческие предложение поставка как все продукции, так и поставки продукции по позиционно

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Поставка материалов и комплектующих. Рассматриваются коммерческие предложение поставка как все продукции, так и поставки продукции по позиционно

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Аванс/ окончательная оплата после поставки материалов и комплектующих

коммерческие предложения рассматриваются как поставка всего количества материалов, так и поставка отдельного материала или комплектующего

195027, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ШАУМЯНА, ДОМ 4, КОРПУС 1 ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 34Н

АО НПФ ЦКБА Все закупки и тендеры АО НПФ ЦКБА

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Лист г/к; ГОСТ 5521-93 ГОСТ 19903-74 марка А толщина 6.0 мм; 1600*6000; Вид кромки =НО; Состояние поставки =без ТО; Плоскостность =ПН " Кол-во: 64

"Позиция 2" "Лист г/к; ГОСТ 5521-93 ГОСТ 19903-74 марка А толщина 12.0 мм; 1600*6000; Вид кромки =О; Состояние поставки =без ТО; Плоскостность =ПН " Кол-во: 174

"Позиция 3" "Лист г/к; ГОСТ 5521-93 ГОСТ 19903-74 марка А толщина 15.0 мм; 1600*6000; Вид кромки =О; Состояние поставки =без ТО; Плоскостность =ПН " Кол-во: 148

"Позиция 4" "Лист г/к; ГОСТ 5521-93 ГОСТ 19903-74 марка А толщина 16.0 мм; 1600*6000; Вид кромки =О; Состояние поставки =без ТО; Плоскостность =ПН " Кол-во: 100

"Позиция 5" "Лист г/к; ГОСТ 5521-93 ГОСТ 19903-74 марка А толщина 20.0 мм; 1600*6000; Вид кромки =О; Состояние поставки =без ТО; Плоскостность =ПН " Кол-во: 32

"Позиция 6" "Дробь ДЧК 0,8 ГОСТ 11964-81" Кол-во: 4

"Позиция 7" "Грунтовка поливинилацетатная фосфатирующая ВЛ -023 ГОСТ 112707-77" Кол-во: 1

"Позиция 8" "Электрод УОНИИ 13/45А-4 ОСТ 5.9224-75" Кол-во: 1

"Позиция 9" "Проволока 1.2 Св-08Г2С ГОСТ 2246 в кассетах по 5 кг." Кол-во: 5

"Позиция 10" "Проволока 3Св-08А ГОСТ 2246-70" Кол-во: 1