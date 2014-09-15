www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП409172
Уникальный номер закупки
5
Наименование закупки
о покупке материалов и комплектующих
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
10.09.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
195027, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ШАУМЯНА, ДОМ 4, КОРПУС 1 ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 34Н
Почтовый адрес
195027, Санкт-Петербург, пр.Шаумяна, д.4, корп.1, лит.А
Контактный телефон
+7 812 611-10-00 доб. 154
Факс
+7 812 458-72-22
Адрес электронной почты
dubinina@ckba.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дыдычкин Владимир Павлович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка материалов и комплектующих. Рассматриваются коммерческие предложение поставка как все продукции, так и поставки продукции по позиционно
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.09.2014 12:00 GMT +315.09.2014 12:0015.09.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409172Дата и время окончания срока приема заявок Поставка материалов и комплектующих. Рассматриваются коммерческие предложение поставка как все продукции, так и поставки продукции по позиционно Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
15.09.2014 12:0015.09.2014 12:0015.09.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409172Дата и время вскрытия заявок Поставка материалов и комплектующих. Рассматриваются коммерческие предложение поставка как все продукции, так и поставки продукции по позиционно Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
15.09.2014 15:0015.09.2014 15:0015.09.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409172Подведение итогов не позднее Поставка материалов и комплектующих. Рассматриваются коммерческие предложение поставка как все продукции, так и поставки продукции по позиционно Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.09.201415.09.2014 15:0015.09.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409172Подведение итогов не позднее Поставка материалов и комплектующих. Рассматриваются коммерческие предложение поставка как все продукции, так и поставки продукции по позиционно Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка материалов и комплектующих. Рассматриваются коммерческие предложение поставка как все продукции, так и поставки продукции по позиционно
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
коммерческие предложения рассматриваются как поставка всего количества материалов, так и поставка отдельного материала или комплектующего
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Санкт-ПетербургРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПФ ЦКБА
Все закупки и тендеры АО НПФ ЦКБА
Адрес местонахождения
195027, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ШАУМЯНА, ДОМ 4, КОРПУС 1 ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 34Н
195027, Санкт-Петербург, пр.Шаумяна, д.4, корп.1, лит.А
Отсутствуют
28.73
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 64
Кол-во: 174
Кол-во: 148
Кол-во: 100
Кол-во: 32
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.