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Номер извещения
31401501031
Уникальный номер закупки
7
Наименование закупки
Поставка воды бутилированной и сопутствующих товаров для нужд ООО "Краснодар Водоканал"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
10.09.2014 10:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,
Почтовый адрес
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198
Контактный телефон
+7 861 226-04-10
Факс
+7 861 220-29-80
Адрес электронной почты
m.zaporozhec@krasnodarvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Запорожец Михаил Эдуардович
Место рассмотрения предложений
Краснодар
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Поставка воды бутилированной и сопутствующих товаров для нужд ООО "Краснодар Водоканал"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.09.2014 09:00 GMT +317.09.2014 09:0017.09.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401501031Дата и время окончания срока приема заявок Поставка воды бутилированной и сопутствующих товаров для нужд ООО "Краснодар Водоканал"Краснодар
Дата и время вскрытия заявок
17.09.2014 09:0017.09.2014 09:0017.09.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401501031Дата и время вскрытия заявок Поставка воды бутилированной и сопутствующих товаров для нужд ООО "Краснодар Водоканал"Краснодар
Подведение итогов не позднее
19.09.2014 14:0019.09.2014 14:0019.09.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401501031Подведение итогов не позднее Поставка воды бутилированной и сопутствующих товаров для нужд ООО "Краснодар Водоканал"Краснодар
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка воды бутилированной и сопутствующих товаров для нужд ООО "Краснодар Водоканал"
Начальная цена
150 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198
Отсутствуют
75.11.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 26600
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