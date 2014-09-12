Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Изготовление продукции - не ранее 2013года. Качество поставляемого товара должно соответствовать установленным в РФ стандартам(ГОСТ) или ТУ завода изготовителя, указанным в паспорте и/или в сертификате качества завода - изготовителя. Срок поставки продукции сентябрь-октябрь 2014 года. Доставка за счет Поставщика. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции.