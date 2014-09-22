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Номер извещения
ГП409167
Уникальный номер закупки
1009
Наименование закупки
Услуги по страхованию КАСКО
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
09.09.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 336-64-32
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
V.Zhernov@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Жернов Владимир Андреевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по страхованию КАСКО
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.09.2014 08:00 GMT +322.09.2014 08:0022.09.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409167Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по страхованию КАСКОЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
22.09.2014 08:0022.09.2014 08:0022.09.2014 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409167Дата и время вскрытия заявок Услуги по страхованию КАСКОЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
26.09.2014 15:0026.09.2014 15:0026.09.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409167Подведение итогов не позднее Услуги по страхованию КАСКОЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по страхованию КАСКО
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Услуги по страхованию КАСКО 32 автомобилей, перечень во вложении
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Екатеринбург, площадь Первой пятилетки, ОАО "Уралмашзавод"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Отсутствуют
66.0
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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