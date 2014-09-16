На право заключения договора на поставку автотранспортного средства

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Покупатель осуществляет оплату Товара в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента приема Товара и получения Покупателем надлежаще оформленной Поставщиком Счет-Фактуры и товарной накладной (ТОРГ-12). Срок поставки товара: Не более 3 дней с момента заключения договора.