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    Главная / Торги / Оказание услуг по охране объектов недвижимого имущества

    Оказание услуг по охране объектов недвижимого имущества

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.09.2014 10:0030.09.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401500092Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по охране объектов недвижимого имуществаАдминистративные округа г Москвы /Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401500092

    Уникальный номер закупки

    15-ОЗ/201-ОАЭФ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по охране объектов недвижимого имущества

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    09.09.2014 20:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Аукционная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Военторг
    Все закупки и тендеры АО Военторг

    Юридический адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Почтовый адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Контактный телефон

    +7 495 609-52-00 доб. 113

    Факс

    +7 495 609-52-13

    Адрес электронной почты

    zakupki@oaovoentorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Артемьева Светлана Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Административные округа г Москвы /

    Закупки и тендеры Услуги по обеспечению безопасности и проведению расследований

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по охране объектов недвижимого имущества

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.09.2014 10:00 GMT +330.09.2014 10:0030.09.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401500092Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по охране объектов недвижимого имуществаАдминистративные округа г Москвы /

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    01.10.2014 10:0001.10.2014 10:0001.10.2014 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401500092Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуг по охране объектов недвижимого имуществаАдминистративные округа г Москвы /

    Дата и время проведения

    02.10.2014 10:0002.10.2014 10:0002.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401500092Дата и время проведения Оказание услуг по охране объектов недвижимого имуществаАдминистративные округа г Москвы /

    Подведение итогов не позднее

    08.10.2014 13:1008.10.2014 13:1008.10.2014 13:10Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401500092Подведение итогов не позднее Оказание услуг по охране объектов недвижимого имуществаАдминистративные округа г Москвы /

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.10.201408.10.2014 13:1008.10.2014 13:10Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401500092Подведение итогов не позднее Оказание услуг по охране объектов недвижимого имуществаАдминистративные округа г Москвы /

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по охране объектов недвижимого имущества

    Начальная цена

    12 540 096,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    1 254 009,60 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    1 254 009,60

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    11808 час.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Москва, 2 – й Вязовский пр-т, д. 4а Московская область, г. Подольск, ул. Лобачева, д. 23 г. Москва, ул. Молодцова, д. 2 Московская область г. Юбилейный, ул. Тихонравова д.28а, д. 30а г. Москва ул. Б. Серпуховская 35 стр. 12Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Аукционной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество Военторг»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД

    Адрес местонахождения

    191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,

    191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    74.6

    Проведение расследований и обеспечение безопасности

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по охране объектов недвижимого имущества"

    Кол-во: 11808

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