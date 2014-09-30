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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31401500092
Уникальный номер закупки
15-ОЗ/201-ОАЭФ
Наименование закупки
Оказание услуг по охране объектов недвижимого имущества
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
09.09.2014 20:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Почтовый адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00 доб. 113
Факс
+7 495 609-52-13
Адрес электронной почты
zakupki@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Артемьева Светлана Владимировна
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по охране объектов недвижимого имущества
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.09.2014 10:00 GMT +330.09.2014 10:0030.09.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401500092Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по охране объектов недвижимого имуществаАдминистративные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
01.10.2014 10:0001.10.2014 10:0001.10.2014 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401500092Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуг по охране объектов недвижимого имуществаАдминистративные округа г Москвы /
Дата и время проведения
02.10.2014 10:0002.10.2014 10:0002.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401500092Дата и время проведения Оказание услуг по охране объектов недвижимого имуществаАдминистративные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
08.10.2014 13:1008.10.2014 13:1008.10.2014 13:10Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401500092Подведение итогов не позднее Оказание услуг по охране объектов недвижимого имуществаАдминистративные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по охране объектов недвижимого имущества
Начальная цена
12 540 096,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
1 254 009,60 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
11808 час.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва, 2 – й Вязовский пр-т, д. 4а Московская область, г. Подольск, ул. Лобачева, д. 23 г. Москва, ул. Молодцова, д. 2 Московская область г. Юбилейный, ул. Тихонравова д.28а, д. 30а г. Москва ул. Б. Серпуховская 35 стр. 12Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
Адрес местонахождения
191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,
191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н
Отсутствуют
74.6
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 11808
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