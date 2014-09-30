www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31401500031
Уникальный номер закупки
15-ОАЭ2014
Наименование закупки
Выполнение работ по модернизации и переоборудованию
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
09.09.2014 19:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,
Почтовый адрес
191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н
Контактный телефон
+7 812 429-49-24 доб. 216
Факс
+7 812 429-49-24
Адрес электронной почты
m.ratkevich@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пронина Мария Анатольевна
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург, Загородный пр. 35, корп. 3, литера Н
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется в сроки и на условиях, оговоренных в Договоре, своими силами и средствами, а также силами привлеченных Субподрядчиков выполнить Работы по модернизации и переоборудованию на Объекте
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.09.2014 11:00 GMT +330.09.2014 11:0030.09.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401500031Дата и время окончания срока приема заявок Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется в сроки и на условиях, оговоренных в Договоре, своими силами и средствами, а также силами привлеченных Субподрядчиков выполнить Работы по модернизации и переоборудованию на Объектег. Санкт-Петербург, Загородный пр. 35, корп. 3, литера Н
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.10.2014 12:0002.10.2014 12:0002.10.2014 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401500031Дата окончания срока рассмотрения заявок Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется в сроки и на условиях, оговоренных в Договоре, своими силами и средствами, а также силами привлеченных Субподрядчиков выполнить Работы по модернизации и переоборудованию на Объектег. Санкт-Петербург, Загородный пр. 35, корп. 3, литера Н
Дата и время проведения
03.10.2014 12:0003.10.2014 12:0003.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401500031Дата и время проведения Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется в сроки и на условиях, оговоренных в Договоре, своими силами и средствами, а также силами привлеченных Субподрядчиков выполнить Работы по модернизации и переоборудованию на Объектег. Санкт-Петербург, Загородный пр. 35, корп. 3, литера Н
Подведение итогов не позднее
дата не указанаEurope/MoscowПодведение итогов не позднее 31401500031Подведение итогов не позднее Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется в сроки и на условиях, оговоренных в Договоре, своими силами и средствами, а также силами привлеченных Субподрядчиков выполнить Работы по модернизации и переоборудованию на Объектег. Санкт-Петербург, Загородный пр. 35, корп. 3, литера Н
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401500031Подведение итогов не позднее Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется в сроки и на условиях, оговоренных в Договоре, своими силами и средствами, а также силами привлеченных Субподрядчиков выполнить Работы по модернизации и переоборудованию на Объектег. Санкт-Петербург, Загородный пр. 35, корп. 3, литера Н
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется в сроки и на условиях, оговоренных в Договоре, своими силами и средствами, а также силами привлеченных Субподрядчиков выполнить Работы по модернизации и переоборудованию на Объекте
Начальная цена
4 575 592,57
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
228 779,63 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с ведомостью объёмов работ и сметному расчету
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
М.О. Одинцовский р-н, п. Власиха, ул. Солнечная д. 3, стр. 373Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
Адрес местонахождения
191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,
191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н
Отсутствуют
45
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 360
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.