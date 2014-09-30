"Выполнение работ по модернизации и переоборудованию"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата Работ производится поэтапно за выполненные по этапу Работыс учетом гарантийных удержаний, предусмотренных п. 4.8. Договора, в течение 10 (десять) банковских дней с момента подписания Заказчиком и Подрядчиком 2 (двух) экземпляров Акта о приемке выполненных работ, Справки о стоимости выполненных работ и затрат, при условии предоставления 2 (двух) оригиналов счета и 2 (двух) оригиналов счетов-фактур, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.