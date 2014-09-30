Открытый конкурс в электронной форме на поставку оборудования и оказание услуг по поддержке проведения орбитальных испытаний полезной нагрузки (IOT) в C и Ku диапазонах космического аппарата «Экспресс-АМ6» и по оперативной поддержке PTM и CSM

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31401501030 Уникальный номер закупки 24 Номер закупки Наименование закупки Открытый конкурс в электронной форме на поставку оборудования и оказание услуг по поддержке проведения орбитальных испытаний полезной нагрузки (IOT) в C и Ku диапазонах космического аппарата «Экспресс-АМ6» и по оперативной поддержке PTM и CSM Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Документация

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КОСМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ

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