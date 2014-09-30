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Номер извещения
31401501030
Уникальный номер закупки
24
Наименование закупки
Открытый конкурс в электронной форме на поставку оборудования и оказание услуг по поддержке проведения орбитальных испытаний полезной нагрузки (IOT) в C и Ku диапазонах космического аппарата «Экспресс-АМ6» и по оперативной поддержке PTM и CSM
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
10.09.2014 10:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115162, Г МОСКВА, УЛ ШАБОЛОВКА, 37,
Почтовый адрес
115162, Москва, ул.Шаболовка, 37
Контактный телефон
+7 495 730-03-87 доб. 1610
Факс
Адрес электронной почты
vkharchenko@rscc.ru
Ф.И.О. контактного лица
Харченко Владимир Анатольевич
Место рассмотрения предложений
115172, г. Москва, 1-й Гончарный пер., д. 8, стр. 6
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Поставка оборудования и оказание услуг, по поддержке проведения орбитальных испытаний полезной нагрузки (IOT) в C и Ku диапазонах космического аппарата «Экспресс-АМ6» и по оперативной поддержке PTM и CSM
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.09.2014 11:00 GMT +330.09.2014 11:0030.09.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401501030Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования и оказание услуг, по поддержке проведения орбитальных испытаний полезной нагрузки (IOT) в C и Ku диапазонах космического аппарата «Экспресс-АМ6» и по оперативной поддержке PTM и CSM115172, г. Москва, 1-й Гончарный пер., д. 8, стр. 6
Дата и время вскрытия заявок
30.09.2014 11:00GMT +330.09.2014 11:0030.09.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401501030Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования и оказание услуг, по поддержке проведения орбитальных испытаний полезной нагрузки (IOT) в C и Ku диапазонах космического аппарата «Экспресс-АМ6» и по оперативной поддержке PTM и CSM115172, г. Москва, 1-й Гончарный пер., д. 8, стр. 6
Дата окончания срока рассмотрения заявок
10.10.201410.10.2014 23:0010.10.2014 23:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401501030Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка оборудования и оказание услуг, по поддержке проведения орбитальных испытаний полезной нагрузки (IOT) в C и Ku диапазонах космического аппарата «Экспресс-АМ6» и по оперативной поддержке PTM и CSM115172, г. Москва, 1-й Гончарный пер., д. 8, стр. 6
Подведение итогов не позднее
10.10.2014 23:0010.10.2014 23:0010.10.2014 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401501030Подведение итогов не позднее Поставка оборудования и оказание услуг, по поддержке проведения орбитальных испытаний полезной нагрузки (IOT) в C и Ku диапазонах космического аппарата «Экспресс-АМ6» и по оперативной поддержке PTM и CSM115172, г. Москва, 1-й Гончарный пер., д. 8, стр. 6
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.10.201410.10.2014 23:0010.10.2014 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401501030Подведение итогов не позднее Поставка оборудования и оказание услуг, по поддержке проведения орбитальных испытаний полезной нагрузки (IOT) в C и Ku диапазонах космического аппарата «Экспресс-АМ6» и по оперативной поддержке PTM и CSM115172, г. Москва, 1-й Гончарный пер., д. 8, стр. 6
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования и оказание услуг, по поддержке проведения орбитальных испытаний полезной нагрузки (IOT) в C и Ku диапазонах космического аппарата «Экспресс-АМ6» и по оперативной поддержке PTM и CSM
Начальная цена
36 500 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
3 600 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
115162, Г МОСКВА, УЛ ШАБОЛОВКА, 37,
115162, Москва, ул.Шаболовка, 37
Отсутствуют
74.30.9
Документация лота
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