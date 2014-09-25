Открытый запрос предложений на право заключения Договора на поставку компьютерной техники.

Лот 1

Поставщик обязуется поставить Покупателю в сроки, предусмотренные Договором, продукцию, а также документы, относящиеся к ней (далее все вместе именуемые - Товар), по номенклатуре, в количестве и по цене, указанной в Приложении №1 к Договору.