www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31401499871
Уникальный номер закупки
2
Наименование закупки
Открытый запрос предложений на право заключения Договора на поставку компьютерной техники.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
09.09.2014 17:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119019, Москва, , Москва, Новый Арбат, 15 стр. 2
Почтовый адрес
119019, Москва, , Москва, Новый Арбат, 15 стр. 2
Контактный телефон
+7 495 989-97-65 доб. 1235
Факс
+7 495 690-66-88
Адрес электронной почты
shakurov@tpe.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шакуров Рамиль Ильгизович
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставщик обязуется поставить Покупателю в сроки, предусмотренные Договором, продукцию, а также документы, относящиеся к ней (далее все вместе именуемые - Товар), по номенклатуре, в количестве и по цене, указанной в Приложении №1 к Договору.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.09.2014 10:00 GMT +325.09.2014 10:0025.09.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401499871Дата и время окончания срока приема заявок Поставщик обязуется поставить Покупателю в сроки, предусмотренные Договором, продукцию, а также документы, относящиеся к ней (далее все вместе именуемые - Товар), по номенклатуре, в количестве и по цене, указанной в Приложении №1 к Договору.Москва
Дата и время вскрытия заявок
25.09.2014 11:0025.09.2014 11:0025.09.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401499871Дата и время вскрытия заявок Поставщик обязуется поставить Покупателю в сроки, предусмотренные Договором, продукцию, а также документы, относящиеся к ней (далее все вместе именуемые - Товар), по номенклатуре, в количестве и по цене, указанной в Приложении №1 к Договору.Москва
Подведение итогов не позднее
24.10.2014 18:0024.10.2014 18:0024.10.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401499871Подведение итогов не позднее Поставщик обязуется поставить Покупателю в сроки, предусмотренные Договором, продукцию, а также документы, относящиеся к ней (далее все вместе именуемые - Товар), по номенклатуре, в количестве и по цене, указанной в Приложении №1 к Договору.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
24.10.201424.10.2014 18:0024.10.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401499871Подведение итогов не позднее Поставщик обязуется поставить Покупателю в сроки, предусмотренные Договором, продукцию, а также документы, относящиеся к ней (далее все вместе именуемые - Товар), по номенклатуре, в количестве и по цене, указанной в Приложении №1 к Договору.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставщик обязуется поставить Покупателю в сроки, предусмотренные Договором, продукцию, а также документы, относящиеся к ней (далее все вместе именуемые - Товар), по номенклатуре, в количестве и по цене, указанной в Приложении №1 к Договору.
Начальная цена
350 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
10 комплектов.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Головной офис ОАО «ВО «Технопромэкспорт», Россия, 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д.15, стр. 2.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ВО Технопромэкспорт
Все закупки и тендеры ВО Технопромэкспорт
Адрес местонахождения
119019, Москва, , Москва, Новый Арбат, 15 стр. 2
Отсутствуют
51.64.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.