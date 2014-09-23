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Номер извещения
ГП409165
Уникальный номер закупки
1
Наименование закупки
Закупка крепежа Хилти для нужд ООО "Стройгазконсалтинг"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
09.09.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121151, Российская Федерация, Москва, набережная Тараса Шевченко, д.23А
Почтовый адрес
121151, Российская Федерация, Москва, набережная Тараса Шевченко, д.23А
Контактный телефон
+7 495 280-08-08
Факс
+7 495 645-72-85
Адрес электронной почты
vershinina@sgc.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вершинина Не указано
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка крепежа Хилти для нужд ООО "Стройгазконсалтинг"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.09.2014 14:00 GMT +323.09.2014 14:0023.09.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409165Дата и время окончания срока приема заявок Закупка крепежа Хилти для нужд ООО "Стройгазконсалтинг"Москва
Дата и время вскрытия заявок
23.09.2014 14:0023.09.2014 14:0023.09.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409165Дата и время вскрытия заявок Закупка крепежа Хилти для нужд ООО "Стройгазконсалтинг"Москва
Подведение итогов не позднее
23.10.2014 14:0023.10.2014 14:0023.10.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409165Подведение итогов не позднее Закупка крепежа Хилти для нужд ООО "Стройгазконсалтинг"Москва
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка крепежа Хилти для нужд ООО "Стройгазконсалтинг"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно заявке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Москва, Спартаковская пл. 1/7Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Стройгазконсалтинг
Все закупки и тендеры Стройгазконсалтинг
Адрес местонахождения
121151, Российская Федерация, Москва, набережная Тараса Шевченко, д.23А
Отсутствуют
D
Документация лота
Нет прикрепленных документов