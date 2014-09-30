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    Главная / Торги / Выполнение работ по модернизации и переоборудованию

    Выполнение работ по модернизации и переоборудованию

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.09.2014 10:3030.09.2014 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401499159Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по модернизации и переоборудованиюАдминистративные округа г Москвы /Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401499159

    Уникальный номер закупки

    13-ОЗ/2014-ОАЭФ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по модернизации и переоборудованию

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    09.09.2014 16:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Аукционная документация

    Приложени №7 Проект договора

    Приложение №1 к Техническому заданию

    Приложение №2 к Техническому заданию

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Военторг
    Все закупки и тендеры АО Военторг

    Юридический адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Почтовый адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Контактный телефон

    +7 495 609-52-00 доб. 113

    Факс

    +7 495 609-52-13

    Адрес электронной почты

    zakupki@oaovoentorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Артемьева Светлана Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Административные округа г Москвы /

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле и услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по модернизации и переоборудованию

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.09.2014 10:30 GMT +330.09.2014 10:3030.09.2014 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401499159Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по модернизации и переоборудованиюАдминистративные округа г Москвы /

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    01.10.2014 10:3001.10.2014 10:3001.10.2014 10:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401499159Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение работ по модернизации и переоборудованиюАдминистративные округа г Москвы /

    Дата и время проведения

    02.10.2014 10:3002.10.2014 10:3002.10.2014 10:30Europe/MoscowДата и время проведения 31401499159Дата и время проведения Выполнение работ по модернизации и переоборудованиюАдминистративные округа г Москвы /

    Подведение итогов не позднее

    дата не указанаEurope/MoscowПодведение итогов не позднее 31401499159Подведение итогов не позднее Выполнение работ по модернизации и переоборудованиюАдминистративные округа г Москвы /

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401499159Подведение итогов не позднее Выполнение работ по модернизации и переоборудованиюАдминистративные округа г Москвы /

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по модернизации и переоборудованию

    Начальная цена

    11 506 935,25

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    575 346,76 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    575 346,76

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1206 кв.м.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Московская область, Домодедовский район, п Ильинское.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Аукционной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество Военторг»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД

    Адрес местонахождения

    191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,

    191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45

    Строительство

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по модернизации и переоборудованию"

    Кол-во: 1206

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