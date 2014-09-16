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    Главная / Торги / гофрокороб 4 квартал 2014

    гофрокороб 4 квартал 2014

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.09.2014 16:3516.09.2014 16:35Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409159Дата и время окончания срока приема заявок гофрокоробДомодедовскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП409159

    Уникальный номер закупки

    113-1

    Номер закупки

    Наименование закупки

    гофрокороб 4 квартал 2014

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    09.09.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    чертеж СК Короча 1

    чертеж СК Короча 2

    чертеж СК Короча 3

    чертеж СК Короча 4

    чертеж СК Короча

    чертеж СК Короча 6

    основные требования к поставке

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Торговая Компания «Мираторг»
    Все закупки и тендеры «ТК «Мираторг»

    Юридический адрес

    115516, Москва, , Москва, Кавказский бульвар, д. 57

    Почтовый адрес

    142000, Московская область, , Домодедовский, 34 км. трассы «Москва-Дон», стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 651-92-52 доб. 1428

    Факс

    +7 495 651-92-52

    Адрес электронной почты

    e.zaglumina@agrohold.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Заглумина Евгения Не

    Место рассмотрения предложений

    Домодедовский

    Закупки и тендеры Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Гофрокороб

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.09.201419.09.2014 11:0019.09.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409159Подведение итогов не позднее гофрокоробДомодедовский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Гофрокороб

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Торговая Компания «Мираторг»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «ТК «Мираторг»
    Все закупки и тендеры «ТК «Мираторг»

    Адрес местонахождения

    115516, Москва, , Москва, Кавказский бульвар, д. 57

    142000, Московская область, , Домодедовский, 34 км. трассы «Москва-Дон», стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    21.21

    Производство гофрированного картона, бумажной и картонной тары

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Брянск1/Бугорчатая прокладка №20 (Новая 315*315) на 30 яиц"

    Кол-во: 135520

    "Позиция 2"

    "Брянск1/Гофрокороб 630*320*340 Т-23 -  трехслойный"

    Кол-во: 6000

    "Позиция 3"

    "Брянск1/Гофрокороб 630*320*340 П-32 – пятислойный"

    Кол-во: 2800

    "Позиция 4"

    "Брянск 2/Гофролток 600*400*120 Т25 с печатью"

    Кол-во: 1180000

    "Позиция 5"

    "Брянск 2/Гофролоток 400х300х130 (Т24 "В") с печатью"

    Кол-во: 100000

    "Позиция 6"

    "Брянск 2/Гофролоток 600х400х80 (Т23,Т24, Т25 "В") с печатью"

    Кол-во: 150000

    "Позиция 7"

    "Брянск2/Барабаны 50 литров крышка ДВП, в составе Пакет вкладыш 550*1000*25мкр"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 8"

    "КЛГ/Ящик из гофрированного картона 392х189х187 мм;Т-24 В"

    Кол-во: 746892

    "Позиция 9"

    "КЛГ/Ящик из гофрированного картона 322х184х258 мм;Т-25 В"

    Кол-во: 96439

    "Позиция 10"

    "КЛГ/Ящик из гофрированного картона 378х195х305 мм;Т-25 В"

    Кол-во: 106269

    "Позиция 11"

    "КЛГ/Ящик из гофрированного картона 292х192х297 мм;Т-25 В"

    Кол-во: 72640

    "Позиция 12"

    "КЛГ/Ящик из гофрированного картона 285х253х195 мм;Т-25 В"

    Кол-во: 117187

    "Позиция 13"

    "КЛГ/Ящик из гофрированного картона 326х253х214 мм;Т-25 В"

    Кол-во: 5170

    "Позиция 14"

    "КЛГ/Ящик из гофрированного картона 390х290х386 мм;П-34 ВЕ (СЕ)"

    Кол-во: 15912

    "Позиция 15"

    "КЛГ/Ящик из гофрированного картона 390х290х356 мм;П-34 ВЕ (СЕ)"

    Кол-во: 20180

    "Позиция 16"

    "КЛГ/Ящик из гофрированного картона 390х290х300 мм;П-34 ВЕ (СЕ)"

    Кол-во: 208973

    "Позиция 17"

    "КЛГ/Ящик из гофрированного картона 390х290х300 мм;Т-27 С"

    Кол-во: 91765

    "Позиция 18"

    "КЛГ/Ящик из гофрированного картона 390х290х225 мм;Т-27 С"

    Кол-во: 142728

    "Позиция 19"

    "КЛГ/Ящик из гофрированного картона 390х290х210 мм;Т-27 С"

    Кол-во: 98969

    "Позиция 20"

    "СКК/Гофроящик 400*300*140 ПС32, профиль "ВЕ" (Case Ready)"

    Кол-во: 2700000

    "Позиция 21"

    "СКК/Гофроящик 400*300*160 ПС32, профиль "ВЕ" (Case Ready)"

    Кол-во: 165000

    "Позиция 22"

    "СКК/Гофроящик 610*260*230 "В" (крышка Т23 + дно Т24)"

    Кол-во: 240000

    "Позиция 23"

    "СКК/Гофроящики 497х297х130, Т-24,В, с флексопечатью "Miratorg""

    Кол-во: 135000

    "Позиция 24"

    "СКК/Гофроящики 497х297х150, Т-24,В, с флексопечатью "Miratorg""

    Кол-во: 270000

    "Позиция 25"

    "СКК/Гофроящики 573х362х199 (крышка+дно), Т-27, В, с флексопечатью "Мираторг""

    Кол-во: 210000

    "Позиция 26"

    "СКК/Гофроящики 498х298х84, Т-24,В, с флексопечатью "Miratorg""

    Кол-во: 72000

    "Позиция 27"

    "МСК/Гофрокороб 573х362х200 дно Т-26(четырехточечная склейка)"

    Кол-во: 19200

    "Позиция 28"

    "МСК/Гофрокороб 583х379х203 крышка Т-26 (четырехточечная склейка)"

    Кол-во: 19200

    "Позиция 29"

    "СПБ/Гофрокороб 573х362х200 дно картон Т-26"

    Кол-во: 9000

    "Позиция 30"

    "СПБ/Гофрокороб 583х379х203 крышка картон Т-26"

    Кол-во: 9000

    "Позиция 31"

    "СПБ/Гофрокороб 400х300х300"

    Кол-во: 7500

    "Позиция 32"

    "СПБ/Гофрокороб 400х290х180"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 33"

    "VIT/Гофроящик «Мираторг №2» размеры 385х290х160 мм, марка картона Т25В, бурый, с упаковкой в стрейч-пленку на невозвратные поддоны."

    Кол-во: 15000

    "Позиция 34"

    "VIT/Гофроящик «Мираторг №3» размеры 385х290х180 мм, марка картона Т25В, бурый, с упаковкой в стрейч-пленку на невозвратные поддоны."

    Кол-во: 15000

    "Позиция 35"

    "VIT/Гофроящик «Мираторг №4» размеры 385х290х290 мм, марка картона Т25В, бурый, с упаковкой в стрейч-пленку на невозвратные поддоны."

    Кол-во: 15000

    "Позиция 36"

    "VIT/Гофроящик «Мираторг №1» размеры 385х290х210 мм, марка картона Т25В, бурый, с упаковкой в стрейч-пленку на невозвратные поддоны."

    Кол-во: 15000

    "Позиция 37"

    "VIT/Гофроящик «Мираторг №5» размеры 385х290х250 мм, марка картона Т25В, бурый, с упаковкой в стрейч-пленку на невозвратные поддоны."

    Кол-во: 15000

    "Позиция 38"

    "VIT/Гофроящик «Мираторг №21» размеры 385х290х140 мм, марка картона Т25В, бурый, с упаковкой в стрейч-пленку на невозвратные поддоны."

    Кол-во: 15000

    "Позиция 39"

    "VIT/Гофроящик «Мираторг №18» размеры 225х190х140 мм, марка картона Т24В, бурый, с упаковкой в стрейч-пленку на невозвратные поддоны."

    Кол-во: 15000

    "Позиция 40"

    "VIT/Гофроящик «Мираторг №17» размеры 225х190х185 мм, марка картона Т24В, бурый, с упаковкой в стрейч-пленку на невозвратные поддоны."

    Кол-во: 15000

    "Позиция 41"

    "VIT/Гофроящик «Мираторг №16» размеры 225х190х170 мм, марка картона Т24В, бурый, с упаковкой в стрейч-пленку на невозвратные поддоны."

    Кол-во: 15000

    "Позиция 42"

    "VIT/Гофроящик «Мираторг №19» размеры 200х190х170 мм, марка картона Т24В, бурый, с упаковкой в стрейч-пленку на невозвратные поддоны."

    Кол-во: 15000

    "Позиция 43"

    "VIT/Гофроящик «Мираторг №15» размеры 200х190х150 мм, марка картона Т24В, бурый, с упаковкой в стрейч-пленку на невозвратные поддоны."

    Кол-во: 15000

    "Позиция 44"

    "VIT/Гофроящик «Мираторг №14» размеры 200х190х140 мм, марка картона Т24В, бурый, с упаковкой в стрейч-пленку на невозвратные поддоны."

    Кол-во: 15000

    "Позиция 45"

    "VIT/Гофроящик «Мираторг №13» размеры 200х190х130 мм, марка картона Т24В, бурый, с упаковкой в стрейч-пленку на невозвратные поддоны."

    Кол-во: 15000

    "Позиция 46"

    "VIT/Гофроящик «Мираторг №22» размеры 260х230х300 мм, марка картона Т24В, бурый, с одноцветной печатью,с упаковкой в стрейч-пленку на невозвратные поддоны."

    Кол-во: 15000

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