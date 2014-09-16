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Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Брянск1/Бугорчатая прокладка №20 (Новая 315*315) на 30 яиц" Кол-во: 135520

"Позиция 2" "Брянск1/Гофрокороб 630*320*340 Т-23 - трехслойный" Кол-во: 6000

"Позиция 3" "Брянск1/Гофрокороб 630*320*340 П-32 – пятислойный" Кол-во: 2800

"Позиция 4" "Брянск 2/Гофролток 600*400*120 Т25 с печатью" Кол-во: 1180000

"Позиция 5" "Брянск 2/Гофролоток 400х300х130 (Т24 "В") с печатью" Кол-во: 100000

"Позиция 6" "Брянск 2/Гофролоток 600х400х80 (Т23,Т24, Т25 "В") с печатью" Кол-во: 150000

"Позиция 7" "Брянск2/Барабаны 50 литров крышка ДВП, в составе Пакет вкладыш 550*1000*25мкр" Кол-во: 1000

"Позиция 8" "КЛГ/Ящик из гофрированного картона 392х189х187 мм;Т-24 В" Кол-во: 746892

"Позиция 9" "КЛГ/Ящик из гофрированного картона 322х184х258 мм;Т-25 В" Кол-во: 96439

"Позиция 10" "КЛГ/Ящик из гофрированного картона 378х195х305 мм;Т-25 В" Кол-во: 106269

"Позиция 11" "КЛГ/Ящик из гофрированного картона 292х192х297 мм;Т-25 В" Кол-во: 72640

"Позиция 12" "КЛГ/Ящик из гофрированного картона 285х253х195 мм;Т-25 В" Кол-во: 117187

"Позиция 13" "КЛГ/Ящик из гофрированного картона 326х253х214 мм;Т-25 В" Кол-во: 5170

"Позиция 14" "КЛГ/Ящик из гофрированного картона 390х290х386 мм;П-34 ВЕ (СЕ)" Кол-во: 15912

"Позиция 15" "КЛГ/Ящик из гофрированного картона 390х290х356 мм;П-34 ВЕ (СЕ)" Кол-во: 20180

"Позиция 16" "КЛГ/Ящик из гофрированного картона 390х290х300 мм;П-34 ВЕ (СЕ)" Кол-во: 208973

"Позиция 17" "КЛГ/Ящик из гофрированного картона 390х290х300 мм;Т-27 С" Кол-во: 91765

"Позиция 18" "КЛГ/Ящик из гофрированного картона 390х290х225 мм;Т-27 С" Кол-во: 142728

"Позиция 19" "КЛГ/Ящик из гофрированного картона 390х290х210 мм;Т-27 С" Кол-во: 98969

"Позиция 20" "СКК/Гофроящик 400*300*140 ПС32, профиль "ВЕ" (Case Ready)" Кол-во: 2700000

"Позиция 21" "СКК/Гофроящик 400*300*160 ПС32, профиль "ВЕ" (Case Ready)" Кол-во: 165000

"Позиция 22" "СКК/Гофроящик 610*260*230 "В" (крышка Т23 + дно Т24)" Кол-во: 240000

"Позиция 23" "СКК/Гофроящики 497х297х130, Т-24,В, с флексопечатью "Miratorg"" Кол-во: 135000

"Позиция 24" "СКК/Гофроящики 497х297х150, Т-24,В, с флексопечатью "Miratorg"" Кол-во: 270000

"Позиция 25" "СКК/Гофроящики 573х362х199 (крышка+дно), Т-27, В, с флексопечатью "Мираторг"" Кол-во: 210000

"Позиция 26" "СКК/Гофроящики 498х298х84, Т-24,В, с флексопечатью "Miratorg"" Кол-во: 72000

"Позиция 27" "МСК/Гофрокороб 573х362х200 дно Т-26(четырехточечная склейка)" Кол-во: 19200

"Позиция 28" "МСК/Гофрокороб 583х379х203 крышка Т-26 (четырехточечная склейка)" Кол-во: 19200

"Позиция 29" "СПБ/Гофрокороб 573х362х200 дно картон Т-26" Кол-во: 9000

"Позиция 30" "СПБ/Гофрокороб 583х379х203 крышка картон Т-26" Кол-во: 9000

"Позиция 31" "СПБ/Гофрокороб 400х300х300" Кол-во: 7500

"Позиция 32" "СПБ/Гофрокороб 400х290х180" Кол-во: 3000

"Позиция 33" "VIT/Гофроящик «Мираторг №2» размеры 385х290х160 мм, марка картона Т25В, бурый, с упаковкой в стрейч-пленку на невозвратные поддоны." Кол-во: 15000

"Позиция 34" "VIT/Гофроящик «Мираторг №3» размеры 385х290х180 мм, марка картона Т25В, бурый, с упаковкой в стрейч-пленку на невозвратные поддоны." Кол-во: 15000

"Позиция 35" "VIT/Гофроящик «Мираторг №4» размеры 385х290х290 мм, марка картона Т25В, бурый, с упаковкой в стрейч-пленку на невозвратные поддоны." Кол-во: 15000

"Позиция 36" "VIT/Гофроящик «Мираторг №1» размеры 385х290х210 мм, марка картона Т25В, бурый, с упаковкой в стрейч-пленку на невозвратные поддоны." Кол-во: 15000

"Позиция 37" "VIT/Гофроящик «Мираторг №5» размеры 385х290х250 мм, марка картона Т25В, бурый, с упаковкой в стрейч-пленку на невозвратные поддоны." Кол-во: 15000

"Позиция 38" "VIT/Гофроящик «Мираторг №21» размеры 385х290х140 мм, марка картона Т25В, бурый, с упаковкой в стрейч-пленку на невозвратные поддоны." Кол-во: 15000

"Позиция 39" "VIT/Гофроящик «Мираторг №18» размеры 225х190х140 мм, марка картона Т24В, бурый, с упаковкой в стрейч-пленку на невозвратные поддоны." Кол-во: 15000

"Позиция 40" "VIT/Гофроящик «Мираторг №17» размеры 225х190х185 мм, марка картона Т24В, бурый, с упаковкой в стрейч-пленку на невозвратные поддоны." Кол-во: 15000

"Позиция 41" "VIT/Гофроящик «Мираторг №16» размеры 225х190х170 мм, марка картона Т24В, бурый, с упаковкой в стрейч-пленку на невозвратные поддоны." Кол-во: 15000

"Позиция 42" "VIT/Гофроящик «Мираторг №19» размеры 200х190х170 мм, марка картона Т24В, бурый, с упаковкой в стрейч-пленку на невозвратные поддоны." Кол-во: 15000

"Позиция 43" "VIT/Гофроящик «Мираторг №15» размеры 200х190х150 мм, марка картона Т24В, бурый, с упаковкой в стрейч-пленку на невозвратные поддоны." Кол-во: 15000

"Позиция 44" "VIT/Гофроящик «Мираторг №14» размеры 200х190х140 мм, марка картона Т24В, бурый, с упаковкой в стрейч-пленку на невозвратные поддоны." Кол-во: 15000

"Позиция 45" "VIT/Гофроящик «Мираторг №13» размеры 200х190х130 мм, марка картона Т24В, бурый, с упаковкой в стрейч-пленку на невозвратные поддоны." Кол-во: 15000