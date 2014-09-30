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Номер извещения
ГП409158
Уникальный номер закупки
458
Наименование закупки
458/2014 Поставка бумаги листовой для офисной техники SvetoCopy, сорт C, А4
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
08.09.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115054, Российская Федерация, Москва, Валовая, 26
Почтовый адрес
620025, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Спутников, 6
Контактный телефон
+7 343 345-36-20
Факс
+7 343 345-36-25
Адрес электронной почты
zakupki@ar-management.ru
Ф.И.О. контактного лица
Соболева Галина Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
458/2014 Поставка бумаги листовой для офисной техники SvetoCopy, сорт C, А4
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.09.2014 09:00 GMT +330.09.2014 09:0030.09.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409158Дата и время окончания срока приема заявок 458/2014 Поставка бумаги листовой для офисной техники SvetoCopy, сорт C, А4Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
30.09.2014 09:0030.09.2014 09:0030.09.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409158Дата и время вскрытия заявок 458/2014 Поставка бумаги листовой для офисной техники SvetoCopy, сорт C, А4Екатеринбург
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
458/2014 Поставка бумаги листовой для офисной техники SvetoCopy, сорт C, А4
Начальная цена
878 640,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
6 000 пачек
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ОАО «Аэропорт Кольцово», 620025, г. Екатеринбург, ул. Стартовая, 4 (склады СМТС).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
Отсутствуют
21.12
Документация лота
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