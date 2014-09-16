Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Год выпуска продукции не ранее 2014г Наличие сертификата соответствия, паспорта, руководства по эксплуатации (либо иного документа, подтверждающего качество продукции). Поставка продукции в сентябре-октябре 2014 года. Доставка силами Поставщика. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции