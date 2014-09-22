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Номер извещения
ГП409219
Уникальный номер закупки
6
Наименование закупки
Закупка ЛКМ PRODECOR
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
14.09.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-11-46
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
a.ovsyannikova@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Овсянникова Анна Андреевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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ГРУНТ -ЭМАЛЬ; Prodecor 1201; ТУ2312-079-49404743-; бежевый; 2009-3800кг; РАСТВОРИТЕЛЬ; Ортоксилол -621 кг; ЭМАЛЬ ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ; Prodecor 1301,; RAL3020 красный; ТУ2312-070-49404743-68кг; ЭМАЛЬ ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ; Prodecor 1301,; RAL1003 желтый; ТУ2312-070-49404743- 1530кг; ЭМАЛЬ ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ; Prodecor 1301,; RAL7042 серый; ТУ2312-070-49404743-901кг; ЭМАЛЬ ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ; Prodecor 1301,; RAL9005 черный; ТУ2312-070-49404743-17 кг
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.09.2014 07:00 GMT +322.09.2014 07:0022.09.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409219Дата и время окончания срока приема заявок ГРУНТ -ЭМАЛЬ; Prodecor 1201; ТУ2312-079-49404743-; бежевый; 2009-3800кг; РАСТВОРИТЕЛЬ; Ортоксилол -621 кг; ЭМАЛЬ ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ; Prodecor 1301,; RAL3020 красный; ТУ2312-070-49404743-68кг; ЭМАЛЬ ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ; Prodecor 1301,; RAL1003 желтый; ТУ2312-070-49404743- 1530кг; ЭМАЛЬ ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ; Prodecor 1301,; RAL7042 серый; ТУ2312-070-49404743-901кг; ЭМАЛЬ ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ; Prodecor 1301,; RAL9005 черный; ТУ2312-070-49404743-17 кгЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
22.09.2014 07:0022.09.2014 07:0022.09.2014 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409219Дата и время вскрытия заявок ГРУНТ -ЭМАЛЬ; Prodecor 1201; ТУ2312-079-49404743-; бежевый; 2009-3800кг; РАСТВОРИТЕЛЬ; Ортоксилол -621 кг; ЭМАЛЬ ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ; Prodecor 1301,; RAL3020 красный; ТУ2312-070-49404743-68кг; ЭМАЛЬ ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ; Prodecor 1301,; RAL1003 желтый; ТУ2312-070-49404743- 1530кг; ЭМАЛЬ ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ; Prodecor 1301,; RAL7042 серый; ТУ2312-070-49404743-901кг; ЭМАЛЬ ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ; Prodecor 1301,; RAL9005 черный; ТУ2312-070-49404743-17 кгЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
15.09.2014 07:3015.09.2014 07:3015.09.2014 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409219Подведение итогов не позднее ГРУНТ -ЭМАЛЬ; Prodecor 1201; ТУ2312-079-49404743-; бежевый; 2009-3800кг; РАСТВОРИТЕЛЬ; Ортоксилол -621 кг; ЭМАЛЬ ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ; Prodecor 1301,; RAL3020 красный; ТУ2312-070-49404743-68кг; ЭМАЛЬ ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ; Prodecor 1301,; RAL1003 желтый; ТУ2312-070-49404743- 1530кг; ЭМАЛЬ ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ; Prodecor 1301,; RAL7042 серый; ТУ2312-070-49404743-901кг; ЭМАЛЬ ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ; Prodecor 1301,; RAL9005 черный; ТУ2312-070-49404743-17 кгЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.09.201415.09.2014 07:3015.09.2014 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409219Подведение итогов не позднее ГРУНТ -ЭМАЛЬ; Prodecor 1201; ТУ2312-079-49404743-; бежевый; 2009-3800кг; РАСТВОРИТЕЛЬ; Ортоксилол -621 кг; ЭМАЛЬ ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ; Prodecor 1301,; RAL3020 красный; ТУ2312-070-49404743-68кг; ЭМАЛЬ ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ; Prodecor 1301,; RAL1003 желтый; ТУ2312-070-49404743- 1530кг; ЭМАЛЬ ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ; Prodecor 1301,; RAL7042 серый; ТУ2312-070-49404743-901кг; ЭМАЛЬ ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ; Prodecor 1301,; RAL9005 черный; ТУ2312-070-49404743-17 кгЕкатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ГРУНТ -ЭМАЛЬ; Prodecor 1201; ТУ2312-079-49404743-; бежевый; 2009-3800кг; РАСТВОРИТЕЛЬ; Ортоксилол -621 кг; ЭМАЛЬ ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ; Prodecor 1301,; RAL3020 красный; ТУ2312-070-49404743-68кг; ЭМАЛЬ ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ; Prodecor 1301,; RAL1003 желтый; ТУ2312-070-49404743- 1530кг; ЭМАЛЬ ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ; Prodecor 1301,; RAL7042 серый; ТУ2312-070-49404743-901кг; ЭМАЛЬ ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ; Prodecor 1301,; RAL9005 черный; ТУ2312-070-49404743-17 кг
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно предмета договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
склад ОАО "Уралмашзавод"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Отсутствуют
51.53.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6937
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