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    Главная / Торги / Проведение редукциона на поставку феррохромов для нужд ООО "УМЗ"

    Проведение редукциона на поставку феррохромов для нужд ООО "УМЗ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.09.2014 11:0018.09.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409150Дата и время окончания срока приема заявок Феррохром ФХ010А, содержание Сu не более 0,3%, фракция 10-50мм., цену указывать за условную (базовую) тоннуЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП409150

    Уникальный номер закупки

    60

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Проведение редукциона на поставку феррохромов для нужд ООО "УМЗ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    08.09.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Юридический адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Почтовый адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Контактный телефон

    912-67-77641

    Факс

    +7 343 221-88-82

    Адрес электронной почты

    kozkin@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Козкин Василий Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Оборудование электрическое

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Феррохром ФХ005(6)А, содержание Сu не более 0,3%, фракция 10-50мм., цену указывать за условную (базовую) тонну

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.09.201425.09.2014 12:5025.09.2014 12:50Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409150Подведение итогов не позднее Феррохром ФХ005(6)А, содержание Сu не более 0,3%, фракция 10-50мм., цену указывать за условную (базовую) тоннуЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Феррохром ФХ005(6)А, содержание Сu не более 0,3%, фракция 10-50мм., цену указывать за условную (базовую) тонну

    Начальная цена

    132 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    5т.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка товара осуществляется автотранспортом на склад ООО «УМЗ» находящийся по адресу: г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Все расходы по упаковке и доставке включены в стоимость товара.Оплата по факту поставки каждой партии товара в течение 50 календарных дней.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УМЗ
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Адрес местонахождения

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Наименование заказчика

    УМЗ
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Адрес местонахождения

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    27

    МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Феррохром ФХ005(6)А"

    Кол-во: 5

    Лот 2

    Феррохром ФХ010А, содержание Сu не более 0,3%, фракция 10-50мм., цену указывать за условную (базовую) тонну

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.09.201425.09.2014 12:2425.09.2014 12:24Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409150Подведение итогов не позднее Феррохром ФХ010А, содержание Сu не более 0,3%, фракция 10-50мм., цену указывать за условную (базовую) тоннуЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Феррохром ФХ010А, содержание Сu не более 0,3%, фракция 10-50мм., цену указывать за условную (базовую) тонну

    Начальная цена

    131 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    10т.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка товара осуществляется автотранспортом на склад ООО «УМЗ» находящийся по адресу: г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Все расходы по упаковке и доставке включены в стоимость товара.Оплата по факту поставки каждой партии товара в течение 50 календарных дней.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УМЗ
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Адрес местонахождения

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Наименование заказчика

    УМЗ
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Адрес местонахождения

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    27

    МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Феррохром ФХ010А"

    Кол-во: 10

    Лот 3

    Феррохром ФХ025А, содержание Сu не более 0,3%, фракция 10-50мм., цену указывать за условную (базовую) тонну

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.09.201425.09.2014 12:5025.09.2014 12:50Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409150Подведение итогов не позднее Феррохром ФХ025А, содержание Сu не более 0,3%, фракция 10-50мм., цену указывать за условную (базовую) тоннуЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Феррохром ФХ025А, содержание Сu не более 0,3%, фракция 10-50мм., цену указывать за условную (базовую) тонну

    Начальная цена

    130 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    5т.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка товара осуществляется автотранспортом на склад ООО «УМЗ» находящийся по адресу: г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Все расходы по упаковке и доставке включены в стоимость товара.Оплата по факту поставки каждой партии товара в течение 50 календарных дней.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УМЗ
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Адрес местонахождения

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Наименование заказчика

    УМЗ
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Адрес местонахождения

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    27

    МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Феррохром ФХ025А"

    Кол-во: 5

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