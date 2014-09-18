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Номер извещения
ГП409150
Уникальный номер закупки
60
Наименование закупки
Проведение редукциона на поставку феррохромов для нужд ООО "УМЗ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
08.09.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Почтовый адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Контактный телефон
912-67-77641
Факс
+7 343 221-88-82
Адрес электронной почты
kozkin@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Козкин Василий Николаевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Феррохром ФХ005(6)А, содержание Сu не более 0,3%, фракция 10-50мм., цену указывать за условную (базовую) тонну
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Феррохром ФХ005(6)А, содержание Сu не более 0,3%, фракция 10-50мм., цену указывать за условную (базовую) тонну
Начальная цена
132 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
5т.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка товара осуществляется автотранспортом на склад ООО «УМЗ» находящийся по адресу: г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Адрес местонахождения
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Отсутствуют
27
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5
Феррохром ФХ010А, содержание Сu не более 0,3%, фракция 10-50мм., цену указывать за условную (базовую) тонну
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Феррохром ФХ010А, содержание Сu не более 0,3%, фракция 10-50мм., цену указывать за условную (базовую) тонну
Начальная цена
131 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
10т.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка товара осуществляется автотранспортом на склад ООО «УМЗ» находящийся по адресу: г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Адрес местонахождения
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Отсутствуют
27
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
Феррохром ФХ025А, содержание Сu не более 0,3%, фракция 10-50мм., цену указывать за условную (базовую) тонну
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Феррохром ФХ025А, содержание Сu не более 0,3%, фракция 10-50мм., цену указывать за условную (базовую) тонну
Начальная цена
130 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
5т.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка товара осуществляется автотранспортом на склад ООО «УМЗ» находящийся по адресу: г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Адрес местонахождения
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Отсутствуют
27
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5
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