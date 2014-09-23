Лот 1

Право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ «Антикоррозионные работы. Опорные конструкции под токопроводы и кабельные трассы. ОУТ с путями перекатки; Антикоррозионные работы. Металлоконструкции Оси 160-163. Эстакада технологических трубопроводов; Антикоррозионные работы. Металлоконструкции. Кабельная эстакада от пристанционного узла до эстакады на БВС; Антикоррозионные работы. Участок к ОРУ-500 кВ и зданию БВС. Металлоконструкции, Генеральный план и внутриплощадочные сети и коммуникации; Антикоррозионные работы. Участок к ОРУ-500 кВ и зданию БВС. Металлоконструкции, Генеральный план и внутриплощадочные сети и коммуникации» на объекте: «Южноуральская ГРЭС-2 (ПГУЗ*400МВт). Энергоблок №2»