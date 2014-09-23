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Номер извещения
ГП409151
Уникальный номер закупки
10
Наименование закупки
Проектирование и монтаж системы отопления термического и легкопрессового пролетов участка №2 цеха №39.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
08.09.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-54-97 доб. 79122084227
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
a.pisanko@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Писанко Анатолий Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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1. Выполнить проект отопления с применением газовых инфракрасных излучателей. 2. Выполнить экспертизу проекта с регистрацией положительного заключения в органах Уральского Ростехнадзора. 3. Выполнить поставку оборудования, монтажные и пусконаладочные работы.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.09.2014 14:00 GMT +323.09.2014 14:0023.09.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409151Дата и время окончания срока приема заявок 1. Выполнить проект отопления с применением газовых инфракрасных излучателей. 2. Выполнить экспертизу проекта с регистрацией положительного заключения в органах Уральского Ростехнадзора. 3. Выполнить поставку оборудования, монтажные и пусконаладочные работы.Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
23.09.2014 14:0023.09.2014 14:0023.09.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409151Дата и время вскрытия заявок 1. Выполнить проект отопления с применением газовых инфракрасных излучателей. 2. Выполнить экспертизу проекта с регистрацией положительного заключения в органах Уральского Ростехнадзора. 3. Выполнить поставку оборудования, монтажные и пусконаладочные работы.Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
30.09.2014 14:0030.09.2014 14:0030.09.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409151Подведение итогов не позднее 1. Выполнить проект отопления с применением газовых инфракрасных излучателей. 2. Выполнить экспертизу проекта с регистрацией положительного заключения в органах Уральского Ростехнадзора. 3. Выполнить поставку оборудования, монтажные и пусконаладочные работы.Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.09.201430.09.2014 14:0030.09.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409151Подведение итогов не позднее 1. Выполнить проект отопления с применением газовых инфракрасных излучателей. 2. Выполнить экспертизу проекта с регистрацией положительного заключения в органах Уральского Ростехнадзора. 3. Выполнить поставку оборудования, монтажные и пусконаладочные работы.Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
1. Выполнить проект отопления с применением газовых инфракрасных излучателей. 2. Выполнить экспертизу проекта с регистрацией положительного заключения в органах Уральского Ростехнадзора. 3. Выполнить поставку оборудования, монтажные и пусконаладочные работы.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Изготовление и монтаж нового оборудования в соответствии с рабочей документацией: - Газопроводов обвязки. Монтаж газо использующего оборудования выполняются в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах». Приказ Ростехнадзора от 14.03.2014 № 102»). - Монтаж нового газоиспользующего оборудования. - Сборка и монтаж электрооборудования, системы технологических защит, системы контроля по содержанию в воздухе СО, СН4, включая подсоединение электрического оборудования со щитом управления посредством кабелей. При проведении монтажа газоиспользующего оборудования разработчик проекта осуществляет авторский надзор. - Наладка, обучение персонала и сдача газоиспользующего оборудования в эксплуатацию с участием представителя Уральского управления Ростехнадзора, предоставление инструкции по выполнению работ на газоиспользующем оборудовании. Все комплектующие и материалы предоставляются Подрядчиком. Размер обеспечения гарантийных обязательств: не менее 24 месяцев. Срок выполнения работ до 01 декабря 2014г. Организация, оказывающая услуги, должна иметь соответствующий опыт, указанный в техническом задании, подтвержденный референт-листом
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
620012, Свердловская область, Екатеринбург, площадь Первой пятилетки , 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Отсутствуют
74.20.14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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