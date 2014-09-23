Проектирование и монтаж системы отопления термического и легкопрессового пролетов участка №2 цеха №39.

Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Изготовление и монтаж нового оборудования в соответствии с рабочей документацией: - Газопроводов обвязки. Монтаж газо использующего оборудования выполняются в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах». Приказ Ростехнадзора от 14.03.2014 № 102»). - Монтаж нового газоиспользующего оборудования. - Сборка и монтаж электрооборудования, системы технологических защит, системы контроля по содержанию в воздухе СО, СН4, включая подсоединение электрического оборудования со щитом управления посредством кабелей. При проведении монтажа газоиспользующего оборудования разработчик проекта осуществляет авторский надзор. - Наладка, обучение персонала и сдача газоиспользующего оборудования в эксплуатацию с участием представителя Уральского управления Ростехнадзора, предоставление инструкции по выполнению работ на газоиспользующем оборудовании. Все комплектующие и материалы предоставляются Подрядчиком. Размер обеспечения гарантийных обязательств: не менее 24 месяцев. Срок выполнения работ до 01 декабря 2014г. Организация, оказывающая услуги, должна иметь соответствующий опыт, указанный в техническом задании, подтвержденный референт-листом