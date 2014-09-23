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    Главная / Торги / Проектирование и монтаж системы отопления термического и легкопрессового пролетов участка №2 цеха №39.

    Проектирование и монтаж системы отопления термического и легкопрессового пролетов участка №2 цеха №39.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.09.2014 14:0023.09.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409151Дата и время окончания срока приема заявок 1. Выполнить проект отопления с применением газовых инфракрасных излучателей. 2. Выполнить экспертизу проекта с регистрацией положительного заключения в органах Уральского Ростехнадзора. 3. Выполнить поставку оборудования, монтажные и пусконаладочные работы.ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП409151

    Уникальный номер закупки

    10

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Проектирование и монтаж системы отопления термического и легкопрессового пролетов участка №2 цеха №39.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    08.09.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-54-97 доб. 79122084227

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    a.pisanko@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Писанко Анатолий Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий

    Ключевые слова:

    проектирование

    Список лотов

    Лот 1

    1. Выполнить проект отопления с применением газовых инфракрасных излучателей. 2. Выполнить экспертизу проекта с регистрацией положительного заключения в органах Уральского Ростехнадзора. 3. Выполнить поставку оборудования, монтажные и пусконаладочные работы.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.09.2014 14:00 GMT +323.09.2014 14:0023.09.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409151Дата и время окончания срока приема заявок 1. Выполнить проект отопления с применением газовых инфракрасных излучателей. 2. Выполнить экспертизу проекта с регистрацией положительного заключения в органах Уральского Ростехнадзора. 3. Выполнить поставку оборудования, монтажные и пусконаладочные работы.Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    23.09.2014 14:0023.09.2014 14:0023.09.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409151Дата и время вскрытия заявок 1. Выполнить проект отопления с применением газовых инфракрасных излучателей. 2. Выполнить экспертизу проекта с регистрацией положительного заключения в органах Уральского Ростехнадзора. 3. Выполнить поставку оборудования, монтажные и пусконаладочные работы.Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2014 14:0030.09.2014 14:0030.09.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409151Подведение итогов не позднее 1. Выполнить проект отопления с применением газовых инфракрасных излучателей. 2. Выполнить экспертизу проекта с регистрацией положительного заключения в органах Уральского Ростехнадзора. 3. Выполнить поставку оборудования, монтажные и пусконаладочные работы.Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.09.201430.09.2014 14:0030.09.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409151Подведение итогов не позднее 1. Выполнить проект отопления с применением газовых инфракрасных излучателей. 2. Выполнить экспертизу проекта с регистрацией положительного заключения в органах Уральского Ростехнадзора. 3. Выполнить поставку оборудования, монтажные и пусконаладочные работы.Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    1. Выполнить проект отопления с применением газовых инфракрасных излучателей. 2. Выполнить экспертизу проекта с регистрацией положительного заключения в органах Уральского Ростехнадзора. 3. Выполнить поставку оборудования, монтажные и пусконаладочные работы.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Изготовление и монтаж нового оборудования в соответствии с рабочей документацией: - Газопроводов обвязки. Монтаж газо использующего оборудования выполняются в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах». Приказ Ростехнадзора от 14.03.2014 № 102»). - Монтаж нового газоиспользующего оборудования. - Сборка и монтаж электрооборудования, системы технологических защит, системы контроля по содержанию в воздухе СО, СН4, включая подсоединение электрического оборудования со щитом управления посредством кабелей. При проведении монтажа газоиспользующего оборудования разработчик проекта осуществляет авторский надзор. - Наладка, обучение персонала и сдача газоиспользующего оборудования в эксплуатацию с участием представителя Уральского управления Ростехнадзора, предоставление инструкции по выполнению работ на газоиспользующем оборудовании. Все комплектующие и материалы предоставляются Подрядчиком. Размер обеспечения гарантийных обязательств: не менее 24 месяцев. Срок выполнения работ до 01 декабря 2014г. Организация, оказывающая услуги, должна иметь соответствующий опыт, указанный в техническом задании, подтвержденный референт-листом

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    620012, Свердловская область, Екатеринбург, площадь Первой пятилетки , 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предпочтительные условия оплаты : оплата выполненных подрядчиком работ производится ОАО «Уралмашзавод» в размере, предусмотренном сметой, в сроки, которые установлены отдельными этапами согласованного графика, в течение 30 дней с момента сдачи-приемки выполненных работ.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    74.20.14

    Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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