Открытый запрос предложений №07/114/050914-ОЗП на право заключения договора на проведение наладочных работ по АСУТП технологического оборудования котельного отделения на блоке №9, оборудовании топливоподачи, оборудования систем вентиляции и аспирации топливоподачи Черепетской ГРЭС.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП409146 Уникальный номер закупки 07/114/050914-ОЗП Номер закупки Наименование закупки Открытый запрос предложений №07/114/050914-ОЗП на право заключения договора на проведение наладочных работ по АСУТП технологического оборудования котельного отделения на блоке №9, оборудовании топливоподачи, оборудования систем вентиляции и аспирации топливоподачи Черепетской ГРЭС. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры 07/114/050914-ОЗП

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ЭНЕКС (Открытое акционерное общество)

Все закупки и тендеры ЭНЕКС (ОАО) Юридический адрес 350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116 Почтовый адрес 350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116 Контактный телефон +7 861 234-50-31 Факс +7 861 234-05-25 Адрес электронной почты gorobets-TS@scpe.ru Ф.И.О. контактного лица Цоллан Анатолий Анатольевич Место рассмотрения предложений Краснодар Закупки и тендеры Краснодарский Край Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы Ключевые слова:

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