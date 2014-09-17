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Номер извещения
ГП409149
Уникальный номер закупки
58
Наименование закупки
Проведение редукциона на поставку ферромарганца и марганца металлического для нужд ООО "УМЗ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
08.09.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Почтовый адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Контактный телефон
912-67-77641
Факс
+7 343 221-88-82
Адрес электронной почты
kozkin@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Козкин Василий Николаевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Закупки и тендеры Электродвигатели, генераторы, трансформаторы и электрическая распределительная и контрольно-измерительная аппаратура
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Ферромарганец ФМн78, содержание Р не более 0,2%
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ферромарганец ФМн78, содержание Р не более 0,2%
Начальная цена
50 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
5 тонн
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка товара осуществляется автотранспортом на склад ООО «УМЗ» находящийся по адресу: г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Адрес местонахождения
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Отсутствуют
27.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5
Марганец Мн95
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Марганец Мн95
Начальная цена
110 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
5т.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка товара осуществляется автотранспортом на склад ООО «УМЗ» находящийся по адресу: г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Адрес местонахождения
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Отсутствуют
27.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5
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