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Номер извещения
31401497242
Уникальный номер закупки
4905
Наименование закупки
Приобретение производственной металлической мебели, средств транспортировки и тары.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
09.09.2014 10:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,
Почтовый адрес
121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Контактный телефон
+7 495 276-29-38
Факс
+7 495 276-29-38
Адрес электронной почты
zakupki@almaz-antey.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кашликов Андрей Борисович
Место рассмотрения предложений
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение производственной металлической мебели, средств транспортировки и тары.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.09.2014 11:00 GMT +330.09.2014 11:0030.09.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401497242Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение производственной металлической мебели, средств транспортировки и тары. Москва
Дата и время вскрытия заявок
30.09.2014 15:00GMT +330.09.2014 15:0030.09.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401497242Дата и время вскрытия заявок Приобретение производственной металлической мебели, средств транспортировки и тары. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
14.10.201414.10.2014 11:0014.10.2014 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401497242Дата окончания срока рассмотрения заявок Приобретение производственной металлической мебели, средств транспортировки и тары. Москва
Подведение итогов не позднее
24.10.2014 11:0024.10.2014 11:0024.10.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401497242Подведение итогов не позднее Приобретение производственной металлической мебели, средств транспортировки и тары. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение производственной металлической мебели, средств транспортировки и тары.
Начальная цена
2 898 220,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
144 911,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием и проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Киров, Октябрьский пр., д.1 АРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОНЦЕРН ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
Все закупки и тендеры АО КОНЦЕРН ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
Адрес местонахождения
121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,
121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Отсутствуют
29
Кол-во: 1
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