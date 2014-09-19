Поставка сантехнических материалов для нужд ОАО КБХА

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Аванс 30% в течение 10 банковский дней на основании счета поставщика после подписания договора.Окончательная оплата 70 % в течение 20 банковских дней на основании счета поставщика после подписания сторонами товарной накладной.Поставка в течение 30 дней после получения поставщиком аванса.