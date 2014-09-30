www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31401497102
Уникальный номер закупки
4904
Наименование закупки
Приобретение тары деревянной
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
09.09.2014 09:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,
Почтовый адрес
121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Контактный телефон
+7 495 276-29-38
Факс
+7 495 276-29-38
Адрес электронной почты
zakupki@almaz-antey.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кашликов Андрей Борисович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение тары деревянной
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.09.2014 11:00 GMT +330.09.2014 11:0030.09.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401497102Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение тары деревяннойМосква
Дата и время вскрытия заявок
02.10.2014 11:00GMT +302.10.2014 11:0002.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401497102Дата и время вскрытия заявок Приобретение тары деревяннойМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
14.10.201414.10.2014 11:0014.10.2014 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401497102Дата окончания срока рассмотрения заявок Приобретение тары деревяннойМосква
Подведение итогов не позднее
24.10.2014 11:0024.10.2014 11:0024.10.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401497102Подведение итогов не позднее Приобретение тары деревяннойМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение тары деревянной
Начальная цена
1 920 900,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
96 045,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Киров, Октябрьский пр., д.1 АРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОНЦЕРН ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
Все закупки и тендеры АО КОНЦЕРН ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
Адрес местонахождения
121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,
121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Отсутствуют
02.0
Документация лота
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.