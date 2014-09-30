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    Главная / Торги / Приобретение тары деревянной

    Приобретение тары деревянной

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.09.2014 11:0030.09.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401497102Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение тары деревяннойМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401497102

    Уникальный номер закупки

    4904

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение тары деревянной

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Способ реализации

    Дата публикации

    09.09.2014 09:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Документация

    Проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНЦЕРН ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКОЙ ОБОРОНЫ АЛМАЗ - АНТЕЙ
    Все закупки и тендеры АО КОНЦЕРН ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ

    Юридический адрес

    121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,

    Почтовый адрес

    121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Контактный телефон

    +7 495 276-29-38

    Факс

    +7 495 276-29-38

    Адрес электронной почты

    zakupki@almaz-antey.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кашликов Андрей Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Продукция лесоводства, услуги лесопитомников

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение тары деревянной

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.09.2014 11:00 GMT +330.09.2014 11:0030.09.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401497102Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение тары деревяннойМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    02.10.2014 11:00GMT +302.10.2014 11:0002.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401497102Дата и время вскрытия заявок Приобретение тары деревяннойМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    14.10.201414.10.2014 11:0014.10.2014 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401497102Дата окончания срока рассмотрения заявок Приобретение тары деревяннойМосква

    Подведение итогов не позднее

    24.10.2014 11:0024.10.2014 11:0024.10.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401497102Подведение итогов не позднее Приобретение тары деревяннойМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.10.201424.10.2014 11:0024.10.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401497102Подведение итогов не позднее Приобретение тары деревяннойМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение тары деревянной

    Начальная цена

    1 920 900,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    96 045,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    96 045,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Киров, Октябрьский пр., д.1 АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КОНЦЕРН ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
    Все закупки и тендеры АО КОНЦЕРН ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ

    Адрес местонахождения

    121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,

    121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    02.0

    Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области

    Документация лота

    Извещение

    27.12.2016

    Документация

    27.12.2016

    Проект договора

    27.12.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тара деревянная"

    Кол-во: 1

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