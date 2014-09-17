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Номер извещения
ГП409164
Уникальный номер закупки
2
Наименование закупки
Закупка леких металлоконструкций (перила, лестницы, площадки) для ЭКГв объеме 12.2тн.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
09.09.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-83-72
Факс
Адрес электронной почты
Vitaliy.Rumyantsev@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Румянцев Виталий Николаевич
Место рассмотрения предложений
Колпино
Закупки и тендеры Услуги по производству прочего оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки, отдельные, выполняемые субподрядчиком
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка легких металлоконструкций (перила, лестницы, площадки) для ЭКГ в объеме 12,2 тн.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.09.2014 14:30 GMT +317.09.2014 14:3017.09.2014 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП409164Дата и время окончания срока приема заявок Закупка легких металлоконструкций (перила, лестницы, площадки) для ЭКГ в объеме 12,2 тн.Колпино
Дата и время вскрытия заявок
17.09.2014 14:3017.09.2014 14:3017.09.2014 14:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП409164Дата и время вскрытия заявок Закупка легких металлоконструкций (перила, лестницы, площадки) для ЭКГ в объеме 12,2 тн.Колпино
Подведение итогов не позднее
17.09.2014 16:3017.09.2014 16:3017.09.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП409164Подведение итогов не позднее Закупка легких металлоконструкций (перила, лестницы, площадки) для ЭКГ в объеме 12,2 тн.Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка легких металлоконструкций (перила, лестницы, площадки) для ЭКГ в объеме 12,2 тн.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно изыещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно извещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Отсутствуют
29.56.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 12200
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